Marszałek Witek: bezpieczeństwo jest wpisane w strategię KGHM

Bezpieczeństwo jest wpisane w strategię KGHM - oceniła w piątek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jej zdaniem miedziowy kombinat robi bardzo dużo, by zarówno górnicy pracowali w godnych warunkach pod ziemią, jak i bezpieczni byli mieszkańcy w okolicy kombinatu.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek uczestniczyła w piątek w uroczystym otwarciu najgłębszego w Polsce szybu górniczego GG-1 (Głęboki Głogów 1), który ma 1348 metrów. To tzw. szyb wdechowy, który zapewni wtłoczenie powietrza do pozostałych kopalni rudy miedzi KGHM m.in. Rudna i Sieroszowice. Docelowo będzie tłoczył 40 tys. m sześć powietrza.

"To jest niesamowite przedsięwzięcie. Wiem, że ten szyb był kopany z dwóch kierunków, ale wszystko to po to, żeby górnicy mogli pracować w jak najlepszych warunkach, żeby mogli korzystać ze świeżego powietrza, bo ten szyb im to umożliwi. Ale są tutaj także instalacje odwadniające, zapewniające lepsze warunki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Będą tędy transportowane też materiały różnego rodzaju. Nie tylko ludzie" - powiedziała Witek.

Podkreśliła, że bezpieczeństwo w pracy górnika jest najważniejsze, dlatego pogratulowała kierownictwo KGHM "temu poprzedniemu i obecnemu oraz wszystkim, którzy nad tym projektem pracowali od prac projektowych do prac wykonawczych".

"Gratuluję, bo to jest determinacja. 12 lat to wydaje się długi czas, ale warto było. Bardzo się cieszę z tej konsekwencji KGHM. To jest nasza perła w koronie, to są złoża, które mogą być wydobywane przez kolejne dekady. W związku z tym, to jest także projekt biznesowy, gospodarczy i z tego również powinniśmy sobie zdawać sprawę" - powiedziała marszałek.

Przypomniała, że przed miesiącem uczestniczyła też w uroczystym otwarciu instalacji neutralizujących szkodliwe gazy i wyziewy z Huty Legnica.

"Obie te inwestycje łączy coś. To jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest wpisane w strategię KGHM. Tam w Legnicy chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo środowiska. A tutaj chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo górników" - powiedziała Witek.

Inwestycja w GG-1 rozpoczęła się w 2010 roku. W 2013 rozpoczęła się budowa szybu, który osiągnął głębokość 1348 m i jest najgłębszy na świecie. W czerwcu tego roku połączono GG-1 z chodnikiem kopalni Rudna. Szyb będzie służył do tłoczenia 40 tys. m sześć. Do innych kopalni, dlatego jest nazywany płucami KGHM. Jednocześnie zapewni dostęp do 265 mln ton złoża rud miedzi. Inwestycja kosztowała 1 mld zł.

