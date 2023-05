Marszałek Witek: energetyka, transport i cyfryzacja to fundamenty Trójmorza

Zerwanie tradycyjnych szlaków transportowych ze wschodu, poszukiwanie alternatywnych dostawców surowców energetycznych czy wojna informacyjna i cyberbezpieczeństwo to wyzwania, z którymi aktualnie mierzą się przywódcy polityczni – powiedziała „Kurierowi Lubelskiemu” marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu w wywiadzie opublikowanym w czwartek na stronie internetowej "Kuriera Lubelskiego" nawiązała do współpracy państw w ramach Inicjatywy Trójmorza. "Zerwanie tradycyjnych szlaków transportowych ze wschodu, poszukiwanie alternatywnych dostawców surowców energetycznych czy wojna informacyjna i cyberbezpieczeństwo to wyzwania, z którymi aktualnie mierzą się przywódcy polityczni i które można rozwiązywać opierając się właśnie na współpracy trójmorskiej, obejmującej energetykę, transport i cyfryzację" - podkreśliła Witek.

Zapytana czy problem Rosji i jej imperialnej polityki dominuje relacje międzynarodowe krajów regionu potwierdziła, że imperialne zapędy Rosji cały czas stanowią główną oś debaty międzynarodowej.

"Uważam jednak, co zresztą napawa mnie zadowoleniem, że problem Rosji nie tyle dominuje, co dynamizuje relacje międzypaństwowe" - zaznaczyła. Dodała, że wiele państw współtworzących Inicjatywę Trójmorza to aktualnie bardzo bliscy partnerzy Polski w dyplomatycznej ofensywie przeciwko Putinowi i we wspieraniu Ukrainy.

W ocenie marszałek Sejmu, Putin swoją agresywną polityką osiągnął efekt absolutnie odwrotny od zamierzonego. "Zamiast Europy poróżnionej ze sobą w kwestii statusu Ukrainy i stosunków z Rosją otrzymał całkowicie antyrosyjskie nastroje i jeszcze ściślejszą regionalną współpracę państw, które jednoczą się pod szyldem walki z jego reżimem" - stwierdziła Witek.

