Marszałek Witek na dożynkach: polska wieś to jest przywiązanie do tradycji, do naszej kultury

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oceniła, że polska wieś jest przywiązana do tradycji, do polskiej kultury, do wiary i do wartości, które zawsze były ważne dla poprzednich pokoleń Polaków. "Polska wieś dziś tę tradycję podtrzymuje" – dodała.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek uczestniczyła w niedzielę w gminnych dożynkach w Męcince na Dolnym Śląsku w powiecie jaworskim, który jest rodzinnym miastem Witek.

"Polska wieś to jest przywiązanie do tradycji, do naszej, polskiej kultury, to przywiązanie do wiary i tych wartości, które zawsze były ważne dla naszych dziadów i ojców, czyli poprzednich pokoleń Polaków. Polska wieś dziś tę tradycję podtrzymuje i to jest też niezwykła wartość, za którą dzisiaj trzeba dziękować" - powiedziała Witek.

Podkreśliła, że współczesna wieś nie żyje wyłącznie tradycją i jej kultywowaniem, ponieważ właśnie w tym środowisku jest wiele możliwości spędzenia wspólnie czasu w ramach m.in. działalności w kołach gospodyń wiejskich czy w ochotniczych strażach pożarnych.

"Każdego dnia, choć ciężko pracujecie, znajdujecie również czas, by podtrzymywać tę tradycję na takich dożynkach, ale też i przy innych okazjach pokazujecie, jak wygląda nasza polska kultura. Dlatego też dzisiaj wszystkim rolnikom i wszystkim tym, którzy z rolnictwem współpracują, bardzo nisko się kłaniam i dziękuję za tę trudną ciężką pracę" - powiedziała marszałek.

Życzyła rolnikom, by cieszyli się w społeczeństwie uznaniem i szacunkiem, na jaki za swą ciężką pracę zasługują.

Marszałek oceniła, że dwa lata pandemii, a przez ostatnie miesiące wojna w Ukrainie, spowodowały wiele problemów także w rolnictwie.

"Dzięki waszej ciężkiej pracy nigdy na polskich stołach nie zabrakło chleba. I za to bardzo wam dziękujemy. To jest praca, której nie da się wykonywać online tak, jak wielu z nas pracowało w czasie pandemii" - mówiła marszałek Witek.

