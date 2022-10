Marszałek woj. śląskiego: potrzebna jest ustawa transformacyjna

Powinna powstać ustawa, która w procesie transformacji społeczno-gospodarczej regionów węglowych zdefiniuje miejsca samorządu, rządu, strefy ekonomicznej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń czy spółek energetycznych – ocenił we wtorek marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

We wtorek, na niespełna trzy tygodnie przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie, w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja PRECOP27, poświęcona tematom związanym ze zmianami klimatycznymi. Jedna z dyskusji była poświęcona sprawiedliwej transformacji regionów węglowych - w kontekście m.in. obecnej sytuacji wojny w Ukrainie i jej następstw.

"Powinna powstać ustawa transformacyjna, która jasno zdefiniuje miejsca samorządu, rządu, specjalnej strefy ekonomicznej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, spółek energetycznych w tym procesie; każdy do tego procesu powinien dołożyć swoje środki. Proponowaliśmy takie rozwiązanie" - zaznaczył Chełstowski. "Bez takiej ustawy nic nie ruszy" - dodał.

"Najlepszym przykładem jest to, że uczestnicy procesu transformacji nie mają żadnego wpływu na spółki energetyczne. O jakiej transformacji chcemy mówić, jeżeli energetyczne spółki giełdowe dyktują to, co się dzieje - bo jest Kodeks spółek handlowych, który definiuje ich cele i kierunki? Ta ustawa transformacyjna pomogłaby wszystkim stronom pójść w jednym kierunku" - ocenił.

Zaznaczył też, że nie podpisał tzw. umowy społecznej określającej kształt i przebieg transformacji branży górnictwa węglowego, ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie wojewódzkim nie ma do tego kompetencji. "Możemy poprzez środki unijne czynić różne procesy gospodarcze, które wynikają z rozwoju regionalnego, i to jest nasza kompetencja" - wyjaśnił.

Wskazał na postulowaną w procesie transformacji rolę Spółki Restrukturyzacji Kopalń w zakresie przekazywania poprzemysłowych gruntów do ponownego zagospodarowania (samorządy chciałyby pod tym kątem przejmować tereny nieodpłatnie, SRK oczekuje jednak zasad komercyjnych). "Z całym szacunkiem do obecnych władz SRK, nie widzę tam żadnego postępu" - zastrzegł.

"Zgadzam się z wieloma samorządowcami, że te tereny powinny zostać przekazane do samorządów" - postulował Chełstowski obrazując, że z inwentaryzacji terenów poprzemysłowych w regionie, wykonanej z Głównym Instytutem Górnictwa wynika, że takich gruntów, często zdegradowanych, choć często też uzbrojonych, jest ponad 4,5 tys. ha, podczas gdy np. Park Śląski ma 550 ha.

"To jest skala potrzeb dotyczących terenów, które wymagają remediacji. Więc uważam, że taka ustawa, taki ustawowy model transformacji, w którym wszyscy będziemy współpracować, da nam realną zmianę. Gminy mogłyby mieć dużo większe możliwości, gdyby były takie ramy i stabilne finansowanie" - uznał marszałek.

Chełstowski ocenił przy tym, że także w kontekście trudnego czasu wojny, który w pewnym momencie skończy się, konieczne jest przyspieszenie procesu. "Możemy obrażać się na rzeczywistość, ale paliwa kopalne w Europie w tym momencie pokazały swoją słabość. Im więcej inwestycji w szeroko pojęty miks energetyczny, to tym dla Polski lepiej" - uznał.

Zastrzegł, że nie będzie to proces, który nastąpi z sezonu na sezon. "Ale ta wojna skończy się; mamy oczywiście nadzieję, że skończy się obroną Ukrainy i że ten potężny kraj wejdzie w skład Unii Europejskiej i w system bezpieczeństwa. Jednak z drugiej strony konsekwencje energetyczne będą bardzo duże i zmiana będzie bardzo duża" - zdiagnozował

"Dlatego inwestycje w OZE, w alternatywne źródła energii, które mogą ten miks bardziej wyprostować, uważam za bardzo słuszne. My w Funduszach Europejskich dla Śląskiego (nowy program operacyjny na lata 2021-27) przygotowaliśmy pod tym kątem pakiet w wysokości 700 mln euro dla samorządów - mało i dużo, ale cieszę się, że Śląsk jest liderem tych przemian" - zaznaczył.

"To ciężka praca prezydentów, burmistrzów i wójtów, ale też programy rządowe, jak Czyste Powietrze, Mój Prąd. To powoduje, że się dziś zmieniamy" - wskazał przytaczając też statystyki aktywistów Polskiego Alarmu Smogowego dotyczące liczb wymian starych kotłów, w których region przoduje.

Zwrócił jednocześnie uwagę na wyzwanie zachowania konkurencyjności gospodarki regionu, w której choć nowoczesny, często nadal energochłonny przemysł jest wrażliwy na ceny energii. "Więc wszystkie komponenty muszą być wyważone" - zasugerował. "Nie możemy się bać mówić o tej transformacji: ona nie będzie sprawiedliwa, ale musimy zrobić, aby była sprytna" - stwierdził Jakub Chełstowski.

