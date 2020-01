Marszałek woj. śląskiego: środki mechanizmu sprawiedliwej transformacji - szansą dla regionu

Środki, jakie trafią do Polski w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, to szansa dla naszego regionu – ocenił w środę marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Zrobimy wszystko, by ją jak najlepiej wykorzystać – zapewnił.

Komisja Europejska przyjęła we wtorek propozycję w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i mechanizmu wspierania regionów, w których realizacja polityki klimatycznej - np. utrata miejsc pracy w górnictwie - będzie najbardziej bolesna. Projekt KE zakłada, że pieniądze mają być dostępne dla wszystkich państw UE, a nie tylko tych z regionami węglowymi. Komisja nie przedstawiła podziału środków pomiędzy kraje członkowskie.

Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł dyplomatycznych wynika, że więcej niż co czwarte euro (26,7 proc.) z funduszu na sprawiedliwą transformację, w tym zwłaszcza na wsparcie regionów węglowych, ma trafić do Polski. Cały mechanizm ma dać Polsce 27 mld euro.

"Od objęcia funkcji marszałka transformacja regionu jest dla mnie priorytetem. Środki, które trafią do Polski, są szansą dla naszego województwa. Dlatego bierzemy aktywny udział w tym procesie" - powiedział w środę PAP Chełstowski. "Od wielu miesięcy podejmujemy współpracę ze strukturami Komisji Europejskiej w ramach tzw. Platformy Regiony Górnicze w Transformacji, ze stroną rządową na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, ale także wymieniamy doświadczenia z podobnymi regionami w Europie" - dodał.

Marszałek zapewnił, że "z pewnością zrobimy wszystko, aby szansę związaną ze środkami w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wykorzystać jak najlepiej dla województwa i jego mieszkańców".

Propozycja Komisji Europejskiej ws. mechanizmu sprawiedliwiej transformacji otwiera możliwości inwestycyjne dla Polski w wysokości 100 mld zł - poinformowało w środę Ministerstwo Klimatu. Szef resortu Michał Kurtyka zauważył, że polskie regiony będą największym beneficjentem tych środków.