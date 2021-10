Marszałek woj. śląskiego: w tym roku 14 mln zł, w przyszłym 20 mln zł dla Parku Śląskiego

W tym roku do należącego do samorządu woj. śląskiego Parku Śląskiego trafi 14 mln zł, a w przyszłym roku co najmniej 20 mln zł – poinformował PAP marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Będą to przede wszystkim środki na VAT do unijnego projektu rewitalizacji parku.

We wtorek przedstawiciele zarządzającej Parkiem Śląskim spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku podpisali umowę na przebudowę i rozbudowę pod kątem ekspozycji lasu deszczowego dotychczasowej żyrafiarni, w położonym na terenie parku Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

To część zadania "Modernizacja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego" w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. "Modernizacja Parku Śląskiego", realizowanego w drugim obrocie środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 - o wartości 226,2 mln zł.

Uczestniczący w uroczystości marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski przypomniał, że od tej kwoty beneficjent projektu, Park Śląski, zarządzany przez spółkę WPKiW, musi płacić 23 proc. podatku VAT; musi też zapewnić środki na utrzymanie i funkcjonowanie inwestycji i całego terenu. Przypomniał, że tylko zrealizowany ostatnio w parkowym projekcie Ogród będzie rocznie kosztował 150 tys. zł.

"Samorząd regionalny będzie poprzez dotacje dla parku ponosił te koszty. (…) Przekazaliśmy teraz do parku, ostatnia sesja sejmiku zaakceptowała 2,3 mln zł - i to jest na pokrycie VAT za roboty budowlane. Nie dalej, jak trzy tygodnie temu, po sejmiku wrześniowym podzieliliśmy kwoty i będziemy przekazywać do parku 12 mln zł" - wyliczył w rozmowie z PAP marszałek.

"Więc w tym roku park dostanie ponad 14 mln zł na podniesienie kapitału zakładowego, gdzie wskazujemy jakie środki przekazujemy na jaką inwestycję, albo na pokrycie VAT. I w budżecie województwa na tę chwilę wpisane jest prawie 20 mln zł na 2022 r." - zapowiedział Chełstowski.

"To nie jest ostatnie słowo, bo planujemy jeszcze w ramach podziału wyniku finansowego w marcu 2022 r. dorzucić kolejne dziesiątki milionów do parku - szczególnie na budowę drugiej linii kolejki linowej Elka" - dodał marszałek woj. śląskiego.

Ponieważ rozległy, 600-hektarowy Park Śląski wymaga znacznych prac rewitalizacyjnych, trzy lata temu poprzednie władze regionu zawarły umowę z WPKiW na dofinansowanie modernizacji parku kwotą 226 mln zł z funduszy unijnych (z inicjatywy Jessica). To największy program inwestycyjny w historii Parku Śląskiego.

Po zmianie w obecnej kadencji zarządu województwa, w 2019 r., zarząd Parku Śląskiego zadeklarował realizację projektu modernizacji Parku Śląskiego o łącznej wartości niemal 360 mln zł, zgodnie harmonogramem rozpisanym do 2027 r. Dotyczy to zarówno rewitalizacji Parku, jak też prac związanych z przebudową Planetarium Śląskiego (w osobnym unijnym projekcie o wartości prawie 99 mln zł).

Marszałek Chełstowski powtórzył we wtorek swoją formułowaną już wcześniej ocenę, że poprzedni zarząd woj. śląskiego źle przygotował projekt modernizacji parku. "Ten projekt, który przejęliśmy w 2018 r., był źle zaprojektowany, ponieważ przewidywał inwestycje do 2026 r. - trudno sobie wyobrazić budżet z 2018 r. w 2026 r., że uda się to w tej kwocie zrealizować" - uznał.

"Dlatego myśmy te wszystkie prace mocno przyspieszyli, w ramach możliwości technicznych i finansowych - i mamy nadzieję, że do 2023 r. uda nam się zakończyć przynajmniej 80 proc., do 90 proc. prac" - dodał Chełstowski.

Zgodnie z informacjami spółki WPKIW, na projekt "Modernizacja Parku Śląskiego" o całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych 226,2 mln zł składa się 20 zadań, wśród nich: kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych, uregulowanie gospodarki wodnej, odbudowa parkowej kolejki szynowej i zakup elektrycznego taboru ekologicznego, rewitalizacja otoczenia hali wystaw Kapelusz z wyposażeniem hali czy inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja terenów zieleni parku.

Kolejne zadania projektu to: modernizacja Kanału Regatowego z otoczeniem, rewitalizacja rosarium z budową placu zabaw, budowa ścieżek edukacyjnych, remont i konserwacja i rzeźb w parku, modernizacja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, budowa Parku Wielu Pokoleń, remont i modernizacja Dużego Kręgu Tanecznego, trzech małych kręgów tanecznych, Świątyni Dumania i łabędziarni czy budowa Ogrodu Japońskiego.

Ostatnie zadania projektu to: aranżacja przestrzeni publicznej (meble parkowe, elementy małej architektury, toalety), remont Świątyni Petrycha, II etap budowy systemu informacji przestrzennej, budowa Centrum Bioróżnorodności, kompleksowa modernizacja otoczenia Planetarium Śląskiego, budowa kąpieliska przy ul. Siemianowickiej i rewitalizacja terenu szybu leśnego.

Wiosną 2018 r. władze parku otrzymały - niezależnie od dofinansowania z Jessiki - dotację 14,6 mln zł do rewaloryzacji hali wystawowej Kapelusz (o planowanej wartości 21,1 mln zł) w konkursie dot. renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego w woj. śląskim. Zamówiono dotąd zaprojektowanie tych prac.

