Marszałek woj. wielkopolskiego „zaniepokojony” propozycją podziału środków z UE na lata 2021-2027

Zapowiedź tego, co nam rząd przygotował jeśli chodzi o wielkość środków unijnych dla naszego regionalnego programu operacyjnego, trochę nas zaniepokoiła – powiedział w czwartek marszałek województwa wielkopolskiego odnosząc się do propozycji podziału środków z UE na lata 2021-2027.

Od 18 stycznia odbywają się konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, określającego kształt współpracy Unii Europejskiej z Polską. Czwartkowe konsultacje dotyczyły środków dla województwa wielkopolskiego. Według zaprezentowanej propozycji, w latach 2021-2027 Wielkopolska ma otrzymać 1,07 mld euro.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił w czwartek, że pula zaproponowanych środków jest znacząco mniejsza w stosunku do perspektywy 2014-2020, w której region ma do dyspozycji 2,45 mld euro. Jak wskazał, spadek nastąpił o ponad 56 proc.

"Nie ukrywam, że zapowiedź tego, co nam rząd przygotował, jeśli chodzi o wielkość środków finansowych dla naszego regionalnego programu operacyjnego, trochę nas zaniepokoiła. Na dziś daje nam bowiem 1 mld 70 mln euro, podczas gdy program, który właśnie kończymy realizować, zawierał kwotę 2 mld 450 mln euro. Mamy zatem dość poważną lukę" - podkreślił Woźniak.

Dodał, że "ta wartość, która dziś jest na stole, to zaledwie 44 proc. tego, co mieliśmy do dyspozycji w poprzedniej perspektywie finansowej UE. Według deklaracji rządu, to nie jest jednak ostatnie słowo - będą jeszcze odbywały się negocjacje dotyczące kontraktu programowego i projektów inwestycyjnych, które musimy przedstawić , aby uzyskać dodatkową kwotę z 7 mld euro, która stanowi rezerwę dla 16 regionów".

Marszałek wskazał, że nie ukrywa swoich obaw o to, jak rząd tę pulę podzieli, ponieważ - jak mówił - "bardzo silnie daje się odczuć takie przekonanie, że chce wspierać bardzo mocno regiony słabe, czyli z niskim PKB na głowę mieszkańca, niskie dochody, które potrzebują silniejszego wsparcia rozwojowego. My, awansując do kategorii regionów przejściowych, czyli tych regionów lepiej rozwiniętych, a to są twarde dane statystyczne Eurostatu, tracimy trochę argumenty".

"Rząd mówi: świetnie się rozwijaliście, awansowaliście do kategorii regionów przejściowych, więc dla Was pomoc nie może być tak samo duża, jak była w poprzednich latach. To można zrozumieć, bo to również mówi Komisja Europejska. Natomiast kwestią kluczową jest pytanie, jaka będzie różnica. Ta dzisiejsza jest nieakceptowalna, te 44 proc. tego, co mieliśmy w ostatnich latach, to jest absolutnie za mało. Natomiast, ile milionów uda nam się jeszcze uzyskać, to dopiero da odpowiedź na to pytanie, czy zostaliśmy potraktowani sprawiedliwie, czy też nie. To jest tak naprawdę przed nami" - powiedział.

Marszałek podkreślił również, że niejasna jest też metoda podziału tych środków; brakuje - jak zaznaczył - twardego, klarownego sposobu w postaci algorytmu - pokazania, które kryteria są dominujące, a które są drugorzędne w tym podziale.

"Także ta zapowiedź negocjacji 7 mld euro bez znajomości kryteriów, jest pewną niespodzianką dla nas. Nie chcę wróżyć, ale daje duże możliwości negocjatorom ze strony rządowej, żeby ostateczny werdykt wydać według swojego pomysłu, bez możliwości z naszej strony oprotestowania tego , czy też obiektywnej oceny, czy potraktowano nas sprawiedliwie czy nie. Jeśli chodzi o element uznaniowości, każda procedura jest ryzykowna i niepokojąca, co dziś wyraziłem" - zaznaczył Woźniak.

W czwartkowych konsultacjach wziął udział m.in. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, który podkreślił, że województwo wielkopolskie stanowi jeden z ważniejszych regionów przemysłowych Polski. "Wielkopolska, przez ostatnie lata, utrzymuje szybki poziom rozwoju gospodarczego wyrażony w poziomie wzrostu PKB. Zgodnie z danymi Eurostatu za rok 2018, PKB na mieszkańca w Wielkopolsce wyrażony w procencie średniego poziomu PKB Unii Europejskiej wyniósł 76 proc." - powiedział.

Dodał, że dynamiczny wzrost PKB w stosunku do średniej UE spowodował, że województwo wielkopolskie znalazło się w gronie regionów przejściowych, "niejako awansując w ten sposób z kategorii regionów słabiej rozwiniętych. W efekcie wielkość alokacji i poziom dofinansowania w nowej perspektywie finansowej będą niższe".

"W nowej perspektywie pan marszałek będzie miał do dyspozycji Program Regionalny z budżetem ponad 1 mld euro. Ponadto, nowością w stosunku do obecnego okresu oprogramowania, jest uruchomienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego na finansowanie działań służących łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych transformacji energetycznej" - zaznaczył.

Minister wskazał również, że w województwie wielkopolskim szczególnie narażonym na negatywne skutki tej transformacji jest podregion koniński, na terenie którego znajdują się zakłady wydobywcze węgla. "Na dofinansowanie dodatkowych działań w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla podregionu zostanie przeznaczona alokacja w wysokości 387 mln euro" - zaznaczył.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła w czwartek, że pomimo, iż tych środków dla regionu jest mniej, to województwo wielkopolskie w nowej perspektywie będzie korzystało także zarówno ze środków krajowych, jak i tzw. koperty regionalnej, w której są środki na programy regionalne, dostępne też z puli przeznaczonej na sprawiedliwą transformację. Wiceminister wskazała, że tylko w tej obecnej perspektywie w województwie wielkopolskim dofinansowano inwestycje z programów krajowych kwotą prawie 9 mld 400 mln zł.

Odnosząc się do pytań, w jaki sposób dzielone były środki na poszczególne regiony wiceminister wskazała, że "aby podzielić te fundusze na programy regionalne, stworzony został algorytm, który jest oparty na obiektywnych kryteriach. Przede wszystkim liczbie ludności, poziomie zamożności wyrażonym za pomocą PKB na mieszkańca, jest to także ubytek ludności w latach 2014-2018, ale również takie wskaźniki, które odpowiadają poszczególnym celom polityki w ramach polityki spójności" - mówiła.

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa potrwają do 22 lutego. Do tego czasu można zgłaszać uwagi m.in. za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.