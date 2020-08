Marszałek województwa łódzkiego zapowiada nowe inwestycje kolejowe

Plany modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej z Piotrkowa do Bełchatowa z przedłużeniem do Kleszczowa oraz budowy linii kolejowej z Wielunia do miejscowości Chorzew Siemkowice przedstawił w czwartek w Bełchatowie marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Jak wyjaśnił na spotkaniu z mediami, inwestycje byłyby realizowane w ramach programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej Plus.

"Mamy zamiar złożyć do PKP PLK dwa projekty na budowę i modernizację linii kolejowych, które następnie będą musiały być rozpatrzone przez spółkę. Dopiero po pozytywnej odpowiedzi z jej strony my będziemy mogli przystąpić do odpowiednich prac przygotowawczych, do tzw. drugiego etapu" - wyjaśnił marszałek.

Według niego, realizacja tych projektów to wielka szansa dla regionu łódzkiego.

Jak mówił, pierwszy z tych projektów to połączenie Wielunia z miejscowością Chorzew Siemkowice. Jego zdaniem to szansa na kolejowe połączenie Wielunia ze stolicą regionu - Łodzią. Budowana linia ma mieć ok. 30 km. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2028.

Drugi z projektów dotyczy modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej z Piotrkowa do Bełchatowa z przedłużeniem do Kleszczowa. Długość modernizowanej linii wynosi ponad 34 km, a długość budowanej - ponad 7 km. Podobnie jak przy pierwszym projekcie, inwestycja ma być realizowana w latach 2012-2028.

W trakcie spotkania z mediami marszałek podpisał listy intencyjne z przedstawicielami samorządów Bełchatowa, Kleszczowa i Wielunia w sprawie projektów.

Również samorządowcy są przekonani, że realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju regionu.