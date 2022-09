Masowy odpływ kapitału z warszawskiej giełdy. Do covidowego dołka coraz bliżej

Warszawskie indeksy kontynuują w czwartek fatalną passę i solidarnie tracą. Najmocniej zniżkują sektor paliwowy oraz banki. Już zaledwie jedna spółka z WIG20 może pochwalić się dodatnią stopą zwrotu w ujęciu od początku roku.

Indeks WIG20 spada już piątą sesję z rzędu, a przełamując poziom 1500 pkt. jego wartość spadła poniżej poziomu z listopada 2020 roku, czyli tzw. drugiej paniki covidowej. Do poziomu dołka z marca 2020 jeszcze trochę brakuje - 16 marca tamtego roku WIG20 zamknął się na pułapie 1341 pkt. - do tych poziomów indeksowi brakuje więc tylko około 10 proc.

Scenariusz, który wydawał się jeszcze jakiś czas temu nieprawdopodobny, staje się niestety coraz bardziej realny, a sukcesywne spadki na warszawskiej giełdzie dają się we znaki wszystkim spółkom, niezależnie od branży. Mówiąc wprost - z polskiej giełdy wciąż masowo odpływa kapitał.

Bilans ostatniego miesiąca na WIG20 to już prawie -15 proc.

Paliwa i banki przodują w spadkach

Jeden z najmocniejszych spadków w czasie czwartkowych notowań ma miejsce na akcjach Orlenu - kurs płockiego koncernu traci ponad 5 proc., a poziom poniżej 58 zł za papier jest najniższy od listopada 2020 roku. Spadki zupełnie nie odzwierciedlają fundamentów spółki.

Czytaj więcej: Orlen z ponad 3 mld zł zysku w II kwartale 2022

Bardzo słabo radzą sobie także banki - PKO BP traci 4,5 proc., a Pekao zniżkuje o niespełna 4 proc. Trend spadkowy kontynuuje też KGHM, którego jedna akcja wyceniana jest już tylko na 85 zł (jeszcze w czerwcu był to pułap 140 zł).

W czwartek wszystkie spółki w WIG20 znajdują się na solidnych minusach, a w ujęciu od początku roku tylko jedna ma jeszcze dodatnią stopę zwrotu. Jest to Jastrzębska Spółka Węglowa (traci w czwartek najmocniej w indeksie, ponad 5 proc.), która od początku roku zyskała 30 proc., ale od tegorocznego szczytu (84 zł) straciła już około 50 proc.

Sam WIG20 stracił już 37 proc. od początku roku i nie widać jakichkolwiek czynników, aby fatalny obraz polskiego rynku akcyjnego miał ulec zmianie. Tym bardziej, że nastroje inwestorów pogłębiają pesymizm - według najnowszej ankiety Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, udział niedźwiedzi wzrósł do 50,7 proc. z 50 proc. przed tygodniem, a udział byków spadł do 27,8 z 30,8 proc. przed tygodniem. Byki to kupujący akcje, a niedźwiedzie to sprzedający.

Ponury obraz dopełniają relatywnie wysokie obroty, które na WIG20 dochodzą do 700 mln zł.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl