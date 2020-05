Mastercard: płatności zbliżeniowe znacznie poprawiają bezpieczeństwo i higienę

W pierwszym kwartale w Polsce 9 na 10 płatności kartą realizowanych było zbliżeniowo. Zdecydowana większość użytkowników kart uważa taką formę rozliczeń za korzystną dla zdrowia i higieny - poinformował w czwartek Mastercard w komunikacie.

Mastercard podał, że w Polsce skłonność do płatności zbliżeniowych jest wyższa niż średnia europejska, gdzie udział ten wyniósł 78 proc. Dodatkowo podniesiono limit kwoty takiej płatności z 50 zł do 100 zł, co pozytywie oceniło według operatora 68 proc. użytkowników kart.

"Polscy konsumenci z dużym entuzjazmem podchodzą do płatności zbliżeniowych. Umożliwiając podniesienie limitu płatności bez PIN, Mastercard pomaga im zadbać o zdrowie w czasie pandemii, ale też dodatkowo zwiększa ich wygodę w czasie zakupów" - powiedział Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

"Już wszystkie terminale płatnicze w Polsce obsługują technologię zbliżeniową. Dzięki temu konsumenci mogą dziś powszechnie korzystać z tej bezpiecznej formy płatności bezgotówkowych, która nie wymaga podawania z rąk do rąk nie tylko gotówki, ale również karty płatniczej" - dodał. Mastercard poinformował, że 90 proc. badanych użytkowników zgodziło się, że są one bardziej higieniczne, a 85 proc. uważa, że to bezpieczniejsza metoda płatności niż gotówka.

"Dla 70 proc. spośród nich to pierwszy wybór przy płaceniu za zakupy w czasie epidemii Covid-19, a 54 proc. przyznaje, że to aktualna sytuacja zachęciła ich do częstszego płacenia zbliżeniowo" - napisano w komunikacie. Dodano, że 89 proc. badanych zapowiada dalsze korzystanie z płatności bezdotykowych, nawet po zakończeniu pandemii.

Zdaniem Mastercard wśród polskich konsumentów najpopularniejszą metodą płatności zbliżeniowych pozostaje wciąż użycie plastikowej karty debetowej lub kredytowej (96 proc.), 36 proc. ankietowanych deklaruje korzystanie z płatności telefonem, a 2 proc. z urządzeń "ubieralnych" (wearable), takich jak inteligentny zegarek czy opaska fitness.

Operator kart wskazał, że "4 na 5 polskich konsumentów deklaruje, że zmieniło kartę, której używa najczęściej, aby mieć możliwość płacenia zbliżeniowo, z kolei 95 proc. badanych uważa, że przestawienie się na płatności zbliżeniowe jest łatwe".