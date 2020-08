Maszyna do drążenia tunelu w Świnoujściu - w drodze do Polski

Maszyna TBM, która ma wydrążyć tunel w Świnoujściu, płynie do Polski – poinformował w poniedziałek świnoujski magistrat. Prawdopodobnie dotrze na miejsce na przełomie września i października.

"Potężna maszyna TBM (Tunnel Boring Machine), która wydrąży tunel pod dnem Świny i na stałe połączy wyspy Uznam i Wolin, jest już na pokładzie statku Da Chang i płynie do Świnoujścia" - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Świnoujście.

Statek, na który załadowano urządzenie, wyruszył z portu Nansha w Chinach. Do Polski przypłynie Północną Drogą Morską wzdłuż północnych wybrzeży Rosji, od Karskich Wrót do Cieśniny Beringa. Po drodze jednostka może zawijać do portów po inne ładunki.

TBM ma ok. 100 m długości i tarczę o średnicy blisko 13,5 m. Waży 2,74 tys. ton. Przed transportem, po wybudowaniu i sprawdzeniu, została rozebrana na blisko 200 części i załadowana na pokład jednostki. Gdy dotrze do Świnoujścia, ma być przetransportowana na plac budowy i zmontowana w szybie startowym. Drążenie tunelu ma się rozpocząć w marcu przyszłego roku.

Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 r. Łącznie powstanie niemal 3,2 kilometra drogi, w tym około liczący 1,4 kilometra tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin.

Elementami układu drogowego będą również drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie na wyspie Uznam. W ramach inwestycji przewidziana jest również przebudowa istniejących przyległych ulic.

Inwestorem budowy stałego połączenia jest miasto Świnoujście. 85 proc. inwestycji pokryją fundusze unijne, reszta to środki z budżetu miasta. Koszt inwestycji to blisko 912,5 mln zł brutto.

Budowa stałego połączenia ma zakończyć się jesienią 2022 r.