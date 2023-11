Mateusz Morawiecki może zdążyć obsadzić jeszcze jedno ważne stanowisko

Desygnowanie Mateusza Morawieckiego na premiera najprawdopodobniej zakończy się porażką, jednak opóźni powstanie opozycyjnego rządu i utrudni rządowi Tuska działania w kluczowych sprawach. W międzyczasie Morawiecki może powołać też nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego.

Najprawdopodobniej jeszcze przez miesiąc premierem będzie Mateusz Morawiecki, a potem zostanie nim Donald Tusk.

W tym czasie m.in. kończy się kadencja prezesa Komisji Nadzoru Finansowego. Nowego powoła urzędujący premier.

Oprócz tego zbliża się termin wprowadzania zmian w podatkach na nadchodzący rok, a już na początku 2024 roku na biurko prezydenta musi trafić ustawa budżetowa.

W poniedziałek (6 listopada) prezydent Andrzej Duda postanowił powierzyć misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, który może liczyć na poparcie partii, która w nowym Sejmie ma najwięcej głosów – PiS.

Prawo i Sprawiedliwość twierdzi też, że będzie mieć sejmową większość. Jak na razie jednak ciężko się jej doliczyć w Nowym Sejmie na podstawie deklaracji ze strony innych opcji politycznych.

Dlatego większość obserwatorów jest przekonana, że rząd uda się stworzyć koalicji KO, Polski 20250, PSL-u i Nowej Lewicy, które łączy bardzo krytyczne nastawienie do trwających ostatnie osiem lat rządów PiS. Premierem ma więc zostać lider drugiej partii pod względem liczby posłów w Sejmie (KO), Donald Tusk.

Nie stanie się to jednak od razu. Decyzja Andrzeja Dudy opóźni powołanie nowego rządu o miesiąc.

Premier Morawiecki najprawdopodobniej powoła nowego szefa KNF

Jak zauważa Business Insider Polska, dzięki takiej decyzji prezydenta to Mateusz Morawiecki otrzyma prawo wskazania nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Kadencja Jacka Jastrzębskiego wygasa 23 listopada, a jego następcę wskazuje urzędujący premier.

Prezes KNF wyraża zgodę na sprawowanie funkcji prezesa przez konkretną osobę w podlegających jego nadzorowi spółkach Skarbu Państwa, jednak bez jego zgody można przez długi czas osobą pełniącą funkcję prezesa.

Taka sytuacja miała miejsce niedawno w kilku przypadkach, gdy na przykład blisko rok Łukasz Skiba był p.o. prezesa Pekao. Poza tym nowemu prezesowi KNF ciężko będzie uzasadnić odwlekanie zgody, jeśli nowi prezesi będą mieć CV wskazujące, że nadają się na to stanowisko.

Niebawem mijają też ważne terminy, jeśli chodzi o budżet i zmiany w poda

Opóźnienie może też komplikować sprawę przyjęcia budżetu, ale – jak wskazuje "Business Insider Polska" – dosyć łatwo ten problem rząd Tuska może ominąć.

Konstytucja stwierdza, że ustawa budżetowa na 2024 rok musi w ciągu czterech miesięcy od przedstawienia jej Sejmowi trafić na biurko prezydenta. Wprawdzie eksperci toczą spór, co to dokładnie oznacza, ale licząc od 29 września, gdy ustawa budżetowa rządu PiS trafiła do Sejmu, termin nie do przekroczenia minie już 29 stycznia.

Rząd Tuska może jednak wprowadzić swoje zmiany w budżecie także w formie poprawek.

Jeśli chodzi o sprawy podatkowe, w podatkach dochodowych obowiązuje zasada, według której zmiany w podatkach powinny być opublikowane do końca listopada roku poprzedzającego rok, w którym mają wejść w życie. Zmiany w PIT czy CIT muszą więc być ogłoszone do 20 listopada 2023 roku.

Ta zasada – jak zauważa "BI" nie dotyczy jednak zmian korzystnych dla podatników – a całkiem niedawno jako taki rząd PiS wprowadzał wstecz tzw. Polski Ład. Na podobnej zasadzie opozycyjna koalicja może wprowadzić pomysł Koalicji Obywatelskiej, aby kwota wolna od podatku wynosiła 60 tys. zł, chociaż po wyborach przedstawiciele KO podkreślali, że w tej sprawie muszą mieć też zgodę swoich koalicjantów.