Mateusz Morawiecki: nasze zdanie podziela bardzo silna koalicja państw

Unia Europejska powinna mieć środki na nowe cele, ale nie kosztem instrumentów, które są podstawą jej działania i dobrze od lat funkcjonują - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że ważna jest walka z przestępczością podatkową. "To, co udało się w ostatnich latach w Polsce, trzeba powtórzyć na poziomie UE" - zaznaczył.

Państwa unijne czekają trudne negocjacje w sprawie perspektywy budżetowej na lata 2021-2027.

Mateusz Morawiecki przestrzega Komisję Europejską przed ograniczaniem wydatków na politykę spójności i politykę rolną.

Stanowisko Polski podziela 16 innych państw skupionych w Grupie Przyjaciół Spójności.

Panie Premierze, spotkał się Pan wczoraj w Lizbonie z przywódcami kilkunastu państw UE w tzw. Grupie Przyjaciół Spójności. To już kolejne takie wydarzenie po podobnych w Bratysławie czy Pradze. Jaki jest cel tych spotkań?



- Rzeczywiście widujemy się w tym gronie ostatnio coraz częściej, ponieważ rozpoczynają się właśnie prawdziwe negocjacje wieloletnich ram finansowych, czyli unijnego budżetu na lata 2021-2027 - i to właśnie tej sprawie poświęcone było sobotnie spotkanie.



W dniach 20 i 21 lutego odbędzie się w Brukseli specjalny szczyt budżetowy, na którym poszczególne państwa zaprezentują swoje stanowisko wobec propozycji Komisji Europejskiej. Ta propozycja jest naszym zdaniem niewystarczająca, zbyt mało ambitna. Unię Europejską stać na więcej.



Spotkanie w Lizbonie pokazało, że to nasze zdanie podziela bardzo silna koalicja. Przyjęliśmy deklarację, w której mówimy twarde "nie" propozycjom ograniczania polityki spójności i polityki rolnej. Uważamy, że Unia powinna mieć środki na nowe cele, ale nie kosztem tych instrumentów, które są podstawą jej działania i bardzo dobrze od lat funkcjonują.

Czy w ogóle jest szansa, by budżet UE zachować na dotychczasowym poziomie?

- Trzeba pamiętać, że po brexicie suma wpłat do budżetu UE obniża się o 15 proc. Już choćby z tego powodu widać, że ogólna pula do podziału jest mniejsza. Ale z drugiej strony podkreślamy, że dalsze ograniczenia budżetu, wycofywanie się UE z tradycyjnych obszarów jej działania będzie oznaczało zwijanie się całego projektu - i może grozić wzrostem nastrojów antyeuropejskich na całym kontynencie.



Polsce to oczywiście nie grozi, my jesteśmy jednym z najbardziej prounijnych narodów. Ale w innych krajach takie ryzyko istnieje.

Czy ta koalicja naprawdę jest silna? Komisja Europejska twardo stoi przy swojej propozycji, popierają ją największe i najbogatsze państwa UE. Jaką mamy gwarancję, że nasze stanowisko zwycięży?

- Od wielu miesięcy słyszymy, że ta koalicja się rozpadnie, że będzie coraz słabsza, że jest tylko grupą małych państw z Europy Środkowej. Ale rzeczywistość pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Nieprzypadkowo spotkaliśmy się w Lizbonie - to ważny symbol, że Portugalia, a także Hiszpania, Grecja czy Włochy, również obecne w tej grupie, w pełni się w tej sprawie z nami zgadzają. To już w tej chwili jest koalicja ogólnoeuropejska, nie tylko regionalna. Polska doprowadziła do odrodzenia tej koalicji i jesteśmy jej kluczowym filarem.