Mateusz Morawiecki odzyskuje wpływy w czołowym polskim banku

Wczoraj, 6 kwietnia rezygnację z ubiegania się o fotel szefa największego banku w Polsce złożył Paweł Gruza. Ma jednak zostać w zarządzie. To zapowiedź poważnego tąpnięcia we władzach PKO Banku Polskiego, do którego ma dojść po świętach.

Według informacji Business Insider Polska sytuacja w PKO Banku Polskim była przedmiotem dyskusji w ścisłym kierownictwie politycznym Prawa i Sprawieldiwości z udziałem m.in. prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina.

Efektem tych rozmów ma być odwołanie nie tylko prezesa, ale też trzech wiceprezesów banku. Może do tego dojść już w przyszłym tygodniu, kiedy planowane jest posiedzeniu rady nadzorczej PKO BP.

Przypomnijmy, że Paweł Gruza, pełniący obowiązki prezesa PKO BP, 6 kwietnia poinformował o rezygnacji z tego stanowiska ze skutkiem na koniec dnia 12 kwietnia 2023 r.

Decyzja ma wynikać z niejasnych transakcji wykonywanych na należącym do niego rachunku maklerskim. Sprawę bada Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak donosi Business Insider, Gruza stał się ofiarą walki o polityczne wpływy w PKO BP. Bank ma wrócić w strefę politycznej zależności od premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak pisaliśmy niedawno w WNP.PL, wśród możliwych następców Gruzy wymieniani są: Dariusz Szwed, obecny wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Robert Pietryszyn, przewodniczący rady nadzorczej PKO BP oraz Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

To już piąta zmiana na stanowisku szefa PKO BP od maja 2021 r., kiedy ze stanowiska prezesa banku zrezygnował Zbigniew Jagiełło, który kierował nim przez prawie 12 lat.

Głównym akcjonariuszem PKO BP jest Skarb Państwa, posiadający 29,43 proc. jego akcji.

Zysk netto grupy PKO BP w 2022 r. wyniósł ponad 3,3 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła poziom 9,7 proc.

