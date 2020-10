Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia. Prawie połowa Polski w czerwonej strefie

Zakaz organizowania wesel w strefie czerwonej oraz ograniczenie liczby ich uczestników w strefie żółtej, to niektóre z nowych obostrzeń, które na konferencji prasowej ogłosili premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. W strefie czerwonej od 17 października znajdą się 152 powiaty, czyli prawie połowa Polski.

Od 17 października obowiązują nowy zasady bezpieczeństwa w strefie 🟡żółtej: pic.twitter.com/D2SYDwXbyB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2020

Od 17 października obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie 🔴czerwonej: pic.twitter.com/oDXZtLBm60 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2020

Ograniczenia dotkną także zgromadzeń religijnych. Podczas uroczystości na jedną osobę będą musiały przypadać 4 metry kwadratowe powierzchni.Jeszcze więcej obostrzeń będzie obowiązywać w czerwonej strefie. Tu dojdzie do ograniczenia liczby osób mogących przebywać jednocześnie w placówkach handlowych. Prócz tego od 19 października będzie obowiązywał całkowity zakaz organizacji imprez okolicznościowych w tym wesel.Szkoły wyższe i średnie przejdą w pełni na nauczanie zdalne. Ponadto w zgromadzeniach publicznych będzie mogło brać udział co najwyżej 10 osób a na uroczystościach religijnych będzie obowiązywał limit co najmniej 7 metrów kwadratowych na jedną osobą.W czerwonej strefie, czyli obszarze z największymi restrykcjami, od soboty znajdą się 152 powiaty z 16 województw, w tym 11 miast wojewódzkich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa.W czwartek lista objętych czerwoną strefą powiatów powiększyła się do 152 z wszystkich 16 województw. Na liście znalazło się też 11 miast wojewódzkich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa.W woj. dolnośląskim czerwonym obszarem objęte będą powiaty: głogowski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, milicki i polkowicki.W woj. kujawsko-pomorskim powiaty: aleksandrowski, bydgoski, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, toruński, tucholski, włocławski, żniński i miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek.W woj. lubelskim powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski i miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin i Zamość.W woj. lubuskim powiaty: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki i żarski.W woj. łódzkim powiaty: bełchatowski, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński, brzeziński i miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice.W woj. małopolskim powiaty: bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów.W woj. mazowieckim powiaty: garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki i miasta na prawach powiatu: Siedlce i Warszawa.W woj. opolskim: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki i strzelecki.W woj. podkarpackim powiaty: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski i miasta na prawach powiatu: Przemyśl i Rzeszów.W woj. podlaskim powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski i miasta na prawach powiatu: Białystok i Suwałki.W woj. pomorskim powiaty: chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot.W woj. śląskim powiaty: cieszyński, częstochowski, kłobucki, żywiecki i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Ruda Śląska.W woj. świętokrzyskim powiaty: buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski i i miasto na prawach powiatu - Kielce.W woj. warmińsko-mazurskim powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski i Olsztyn.W woj. wielkopolskim powiaty: gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński i Poznań.W woj. zachodniopomorskim powiaty: sławieński, szczecinecki i miasto na prawach powiatu - Koszalin.Tydzień temu ogłoszono listę z 38 powiatami w czerwonej strefie, w tym z 6 miastami na prawach powiatów. Pozostała Polska znalazła się w strefie żółtej.