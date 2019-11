Mateusz Morawiecki podsumował gospodarcze osiągnięcia swojego rządu w minionej kadencji

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji złożył dymisję rządu. "Przez ostatnie cztery lata mieliśmy do czynienia z rozkwitem wolności i demokracji; dotrzymywanie słowa przez rząd przełożyło się na godniejsze życie polskich rodzin" - mówił premier.

Morawiecki wskazał także na samorządy, gdzie, jak powiedział, z tytułu podatków PIT i CIT, mimo obniżki z 19 proc. na 9 proc. dla małych i średnich firm, zarejestrowano w ostatnich czterech lat przyrost w wysokości 20 mld zł. "Przez poprzednie osiem lat było to 12 mld zł" - powiedział."Różnica jest trzykrotna na korzyść rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tyle więcej dostają samorządy z centralnego budżetu. To nie jest, jeśli mogę tak powiedzieć, zasługa samorządów. To jest zasługa naszych dobrych rządów" - mówił premier.Podkreślił, że kolejną ważną dziedziną, w której doszło w ostatnich czterech latach do zmian jest oświata. "W roku 2015 - 40,5 mld zł, w roku 2019 - 47,5 mld zł, w roku 2020 - prawie 50 mld zł. Czyli dziesięciomiliardowy wzrost" - wymienił premier, dodając, że "w czasach poprzedników, przez cztery lata wzrost wyniósł 3,5 mld". Ocenił, że to wielka, jakościowa zmiana.Mówiąc o drogach i kolejach premier ocenił, że rząd PiS dla małych i średnich miast dokonał "rewolucyjnej zmiany". "Zmiany w kolejnictwie są zasadnicze" - powiedział Dodał, że pociągi PKP Intercity cztery lata temu zatrzymywały się w 296 miastach. "Dzisiaj, od grudniowego rozkładu jazdy będzie to 405 miast" - zapowiedział. Ocenił, że to wielka zmiana na rzecz zmniejszenia wykluczenia.Premier podziękował ministrom i parlamentarzystom, którzy nie dostali się do parlamentu oraz b. premier Beacie Szydło. Jak powiedział, "przez te cztery dala dokonaliśmy wielkiej zamiany w polityce godnościowej, w polityce historycznej. Wiemy doskonale, jak ważna jest +soft power+. We współczesnym świecie ta miękka siła, która zależy od tego, jak nas postrzegają, czy potrafimy walczyć o prawdę historyczną jest niemniej ważna od twardych parametrów gospodarczych czy militarnych" - mówił premier, podkreślając, że w tej dziedzinie nastąpiły zasadnicze zmiany."To daje nam niesamowitą siłę, siłę na przyszłość. od tego zależeć będzie w ogromnym stopniu również jak będziemy potrafili realizować nasze interesy w przyszłości, nasze interesy w Unii Europejskiej" - powiedział.Morawiecki dodał, że "mało kiedy odchodzący rząd może powiedzieć - skarbiec jest w dobrym stanie, ludzie mają pracę, granice są bezpieczne, Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość".Podczas przemówienia dwukrotnie uwagę Mateuszowi Morawieckiemu zwracała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przypominając o przekroczeniu dopuszczalnego czasu wystąpienia.