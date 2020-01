Mateusz Morawiecki przybywa do Davos z przesłaniem walki z rabunkiem VAT

Polska przyjeżdża na Forum w Davos z wielkim przesłaniem - zachęcamy społeczność biznesową i decydentów politycznych do walki z rabunkiem VAT na poziomie unijnym i walki z rajami podatkowymi - ogłosił premier Polski Mateusz Morawiecki.

Morawiecki na pytanie czy jest pole do współpracy technologicznej, jeśli chodzi o stojące wyzwania klimatyczne, w kontekście tego, że Japonia też korzysta z węgla, stwierdził, że agenda wielu państw jest dziś zdominowana przez pragnienie osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale "w różnych częściach świata podejście jest dość odmienne".Jak mówił, Tokio i Warszawa stają przed tym samym katalogiem klimatycznych i technologicznych wyzwań. "Japonia jest w tej mierze na dobrej pozycji startowej, ponieważ dysponuje zaawansowanymi technologiami, które ułatwią jej transformację klimatyczno-energetyczną. Było więc naturalne, że wiele czasu poświęciliśmy na rozmowę o energetyce. W Japonii stosowana jest technologia o nazwie IGCC (integrated gasification combined cycle)" - mówił."Padła propozycja wspólnej pracy japońskich i polskich naukowców wraz z naszymi przedsiębiorcami, aby sprawdzić, czy ta technologia może być w sposób rentowny stosowana w naszym kraju. IGCC jest odpowiedzią na wiele pytań, które stawiamy sobie w Polsce: mamy dużo węgla i moglibyśmy z niego korzystać, nawet jeśli ograniczymy wydobycie"- dodał szef rządu.Morawiecki został też zapytany o to czy polskiej gospodarce nie grozi spowolnienie. "Ostatnie lata pokazują, że wiele ekonomicznych prognoz mainstreamowych ekonomistów się nie potwierdziło. Już w listopadzie 2015 słyszałem, że doprowadzimy gospodarkę do ruiny. Potem dziesiątki ekonomistów wieszczyło problemy i rosnący dług publiczny. To były strzały kulą w płot. Ryzyko spowolnienia faktycznie istnieje w Europie i właśnie dlatego chcemy nas uodparniać na te ryzyka, uruchamiając szereg wielkich projektów infrastrukturalnych jak CPK, koleje dużych prędkości, nowoczesna energetyka" - powiedział Morawiecki."Japonia może i chce brać udział w dynamicznym rozwoju Polski i grupy wyszehradzkiej. Bezrobocie, aktywność zawodowa Polaków, budżet w bardzo dobrym stanie, ograniczenie przestępstw podatkowych, ograniczenie ubóstwa i długu publicznego zarazem, to tylko niektóre składniki zdrowych finansów publicznych i powstającego polskiego państwa dobrobytu. To wszystko szalenie interesowało moich rozmówców" - przyznał premier.Szef rządu odniósł się też do zarzutów, że w Polsce rozdawnictwo zastępuje inwestycje. "Doskonale wiemy, że dobrobyt bez rozwoju i modernizacji może się stać krótkotrwałą przygodą. A takiej tymczasowości Polsce i Polakom nie chcemy fundować. Dlatego zabiegamy o nowe inwestycje, także w przemysł 4.0, wysokie technologie, badania i rozwój, nowoczesną infrastrukturę transportową, która jest bazą dla każdego biznesu. Uruchomienie dużej części tych planów wprawi polską gospodarkę w obroty, na których być może jeszcze nigdy nie operowała. To wielka, historyczna szansa i my zamierzamy ją wzmocnić i wykorzystać" - zadeklarował Morawiecki.