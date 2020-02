Mateusz Morawiecki: spotkanie z von der Leyen bardzo konstruktywne

To było bardzo konstruktywne i pozytywne spotkanie, na którym dokładnie omówiliśmy kwestie unijnego budżetu; myślę, że dzisiaj posunęliśmy się do przodu w kilku aspektach - mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z szefową KE Ursulą von der Leyen.

Przedstawialiśmy nasze myślenia na temat budżetu. Oczywiście wyjść trzeba zawsze od tego, że ze smutkiem wszyscy stwierdzamy, że Wielka Brytania opuściła UE i dlatego jest mniej środków na przyszłą perspektywę - powiedział Morawiecki.

Dodał, że sporo czasu na spotkaniu poświęcono Wspólnej Polityce Rolnej. Chodziło, jak wyjaśnił, o mechanizmy elastyczności między pierwszym a drugim filarem, czyli programem rozwoju obszarów wiejskich i dopłatami bezpośrednimi.

Premier poinformował, że podczas spotkania nie pojawił się temat praworządności. Odnosząc się do kwestii Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: "peryferyjnie poruszaliśmy kwestie związane z klimatem".

Zaznaczył jednak, że wszystkie nowe cele nie mogą być realizowane kosztem polityk traktatowych - funduszu spójności, z którego środki pochodzą na budowę dróg czy mostów.

W tym kontekście - jak powiedział - Polska zaproponowała pewne rozwiązania. "Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nich, z różnymi wyliczeniami, zarówno jeśli chodzi o polityki spójności, politykę rolną, ale także wszystkie nowe polityki, dotyczące innowacyjności, migracji, politykę obronną, także Horyzont Europa" - powiedział.

"Myślę, że dzisiaj posunęliśmy się w kilku aspektach" - oświadczył. Zaznaczył, że sprawa dotyczy poufnych negocjacji, w związku z czym nie może informować o szczegółach.

"Spotkanie bardzo konstruktywne, bardzo pozytywne" - podsumował szef rządu.

"Pani przewodnicząca pytała mnie, jak zapatrujemy się na fundusz sprawiedliwej transformacji. Pochwaliliśmy dotychczasowy rozwój, ponieważ te 2 mld euro w żywej gotówce (...), oprócz funduszy strukturalnych - bo to podkreśliliśmy, że to muszą być zupełnie nowe środki, wspomagane zresztą różnymi lewarowanymi mechanizmami, które również mogą finansować transformacje energetyczną i klimatyczną - to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski. Ale oczekujemy oczywiście szczegółów, bo wiemy doskonale, że diabeł często tkwi w szczegółach" - zaznaczył.

Jeszcze w czwartek w Brukseli odbędzie się też spotkanie premiera Morawieckiego z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Wizyta Morawieckiego w Brukseli wpisuje się w intensywne konsultacje prowadzone z liderami unijnymi w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Na 20 lutego zaplanowany jest specjalny szczyt na temat wieloletnich ram finansowych. Michel stara się zbliżyć stanowiska stolic, które są mocno podzielone w tej sprawie.

Bogate kraje północnej Europy z Holandią, Danią i Niemcami na czele domagają się, by limit wydatków na najbliższą siedmiolatkę wynosił 1 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto 27 państw członkowskich.

To o ponad 10 proc. mniej niż wynosiła propozycja Komisji Europejskiej, którą biedniejsze państwa unijne w tym Polska krytykowały jako niewystarczającą. Państwa, które korzystają najwięcej z unijnych funduszy, są przeciwne ograniczeniom w wydatkach. To tzw. Grupa Przyjaciół Spójności, które skupia kraje zainteresowane utrzymaniem obecnej formy polityki spójności.

Premier Morawiecki w wywiadzie dla PAP na początku lutego powiedział, że propozycja Komisji Europejskiej ws. budżetu na lata 2021-2027 jest niewystarczająca, zbyt mało ambitna i Unię Europejską stać na więcej.

Konsultacje ws. budżetu toczą się w wielkiej dyskrecji. Z otoczenia przewodniczącego Rady Europejskiej nie ma żadnych przecieków, choć zwykle w Brukseli nie brak nieoficjalnych informacji z różnych źródeł dyplomatycznych.