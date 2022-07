Mateusz Morawiecki: wkrótce inflacja może być w trendzie spadkowym

Jest szansa, że za kilka miesięcy inflacja będzie w trendzie spadkowym i będziemy mogli się koncentrować na tym, by wzrost gospodarczy ucierpiał jak najmniej - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier odwiedził w piątek Dłutówkę w powiecie ostrowskim. Był pytany przez dziennikarzy m.in. o prognozy inflacji i spodziewane spowolnienie gospodarcze.

- Widać wyraźnie, że to spowolnienie nadeszło. Główne gospodarki świata są w trybie spowalniającym - mam tu na myśli Stany Zjednoczone, Chiny i kraje Europy Zachodniej - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że trudno obecnie precyzyjnie prognozować, jak będzie się kształtować inflacja.

- Czytam często analizy najlepszych instytucji finansowych. Jest szansa, że za kilka miesięcy inflacja, także w Polsce, będzie w trendzie spadkowym. Ona będzie jeszcze wysoka, ale mam nadzieję, że zobaczymy światełko w tunelu i będziemy mogli się koncentrować na tym, by wzrost gospodarczy jak najmniej ucierpiał, żeby chronić miejsca pracy - powiedział Morawiecki.

- Wcześniejszy kryzys z lat 2008-2009 do obecnego kryzysu związanego z pandemią i wojną na Ukrainie to tak jakby porównać kapuśniaczek do prawdziwego sztormu. Nie ma porównania, bo ten kryzys jest przeogromny, a jednak robimy wszystko, by nie tracić miejsc pracy - dodał premier.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl