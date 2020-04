Mateusz Morawiecki: wzrost deficytu budżetowego jest konieczny

Deficyt budżetowy może nawet przekroczyć 4 proc., ale jest on potrzebny na ratowanie milionów miejsc pracy - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił też, że rząd będzie "obracać każdą złotówkę z każdej strony" i działać na zasadzie maksymalnej oszczędności.







Szef rządu rozmawiał we wtorek z internautami w ramach sesji "Q & A" na Facebooku.

Premier był pytany o to, czy według niego światowy kryzys związany z pandemią mocno dotknie Polskę. P rzyznał, że dane makroekonomiczne napływające z innych krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii są niepokojące.

Mówił też m.in. o ruchu transgranicznym, czy wznowieniu handlu w galeriach. Premier był pytany też o obniżone stopy procentowe i zagrożenie hiperinflacją.

"Wzrost deficytu budżetowego jest konieczny" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wyraził przekonanie, że rozwiązania, które mają przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa w Polsce, to program bezprecedensowy, który zapewni utrzymanie setek tysięcy, jeśli nie milionów firm i miejsc pracy.



"Nikt nie przypuszczał, że możemy dożyć takich czasów, żeby tąpnięcie gospodarcze było aż tak głębokie. Liczę na to i robimy wszystko w ramach naszych "tarcz antykryzysowych", żeby w Polsce to tąpnięcie było znacząco niższe. Także, żeby poziom bezrobocia nie sięgnął 20 procent" - zaznaczył.

Przypomniał, że przed wybuchem pandemii koronawirusa poziom bezrobocia w Polsce był rekordowo niski, teraz natomiast rośnie. "Po to rozpoczęliśmy bardzo szybko wdrożenie programów antykryzysowych, żeby wzrost bezrobocia ograniczać. Chciałbym, żeby poziom bezrobocia był jak najniższy" - podkreślił premier.

Zadeklarował, że rząd będzie starał się tworzyć miejsca pracy i przyciągać firmy. "Liczę również na to, że Unia Europejska pójdzie po rozum do głowy i te linie produkcyjne łańcuchy dostaw, które w dużym stopniu były wyoutsourcowane do Chin, Indii, że będą wracać do Europy, a jak będą wracać do Europy, to także do Polski" - wyraził nadzieję.

Wymienił rozwiązania w ramach "tarcz antykryzysowych", m.in. świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, pożyczki i gwarancje dla firm.

Jak podkreślił, program antykryzysowy stanowi ok. 20 proc. polskiego PKB. "Jestem przekonany, że jest w taki sposób skonstruowany, że jest to bezpieczne dla finansów publicznych państwa, że wzrost deficytu budżetowego jest konieczny i on zapewni utrzymanie setek tysięcy, jeśli nie milionów firm, a już z całą pewnością milionów polskich miejsc pracy" - stwierdził.



Jedno z pytań dotyczyło liczby wniosków o wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej. Premier wyraził zadowolenie, że o rządową pomoc wystąpiło już 1,5 miliona firm.



"To jest półtora miliona uratowanych miejsc pracy, przynajmniej na dzisiaj, bo kryzys niestety rozwija również swoje bardzo niedobre działania gospodarcze i musimy im zapobiegać, stąd nasze bardzo szybkie działania w postaci "tarczy antykryzysowej", "tarczy finansowej", co do której prezesi bardzo wielu firm i pracownicy w tych firmach wypowiadają się pozytywnie, że to "postojowe" uratowało miejsca pracy i nasza "tarcza antykryzysowa" na dzisiaj również działa i ratuje miliony miejsc pracy" - powiedział Morawiecki.



Kolejne z pytań dotyczyło planów ewentualnej modyfikacji procesu "odmrażania" gospodarki.



Morawiecki odpowiedział, że nie da się precyzyjnie określić planu działań w związku z epidemią koronawirusa, dlatego rząd zastrzegł sobie w tej sprawie prawo do pewnej elastyczności. "Pokazaliśmy w ramach naszego programu "odmrażania" gospodarki w jakim takcie chcemy co robić. Jestem też w stałym kontakcie z różnymi branżami (...) Wkrótce spotkam się z przedstawicielami na przykład galerii handlowych" - poinformował szef rządu.