Matyja: Zatrudnianie lekarzy z zagranicy bez weryfikacji zawodowych, jest zagrożeniem dla pacjentów

Zatrudnianie lekarzy z zagranicy bez weryfikacji zawodowych, jest zagrożeniem dla pacjentów - powiedział w niedzielę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja.

Profesor odniósł się w ten sposób do podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy, która umożliwia szpitalom zatrudnianie na uproszczonych zasadach lekarzy, pielęgniarek i innych medyków spoza Unii Europejskiej w okresach zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. "Zatrudnianie lekarzy z zagranicy bez weryfikacji zawodowych, jest zagrożeniem dla pacjentów" - powiedział w wywiadzie dla Radia Zet Matyja. Przyznał, że w obecnej sytuacji potrzebne są dodatkowe ręce do pracy w służbie zdrowia, ale nie można zatrudniać lekarzy bez znajomości języka polskiego czy nazw leków obowiązujących w Polsce. Wskazał, że państwo polskie cudzoziemcom chętnym do pracy w służbie zdrowia, powinno najpierw zagwarantować darmową naukę języka, a potem ułatwić wszystkie procedury związane z nostryfikacją uprawnień. "W przeciwnym razie te dodatkowe ręce mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku" - powiedział.

Prezydent podpisał nowelizację niektórych ustaw, której celem jest zapewnienie kadr medycznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na podstawie nowych przepisów szpitale będą mogły zatrudniać na uproszczonych zasadach lekarzy, pielęgniarki i innych medyków spoza Unii Europejskiej. Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych wprowadza rozwiązania dotyczące wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 29 grudnia pod poz. 2401. Weszła w życie 30 grudnia 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów.

O niepodpisywanie ustawy apelowały do prezydenta samorządy zawodów medycznych.