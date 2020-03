Mazowiecka KAS pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym w corocznym rozliczeniu PIT

Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, mazowiecka Krajowa Administracji Skarbowej pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym w corocznym rozliczeniu PIT- poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska.

Pasieczyńska wyjaśniła, że w województwie mazowieckim tłumacze języka migowego będą do dyspozycji podatników 9 marca i 2 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Skarbowym Warszawa Praga przy ul. Jagiellońskiej 15.

"Dzięki akcji KAS i PZG osoby niesłyszące lub niedosłyszące uzyskają w urzędzie zarówno pomoc w złożeniu rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, jak również w innych sprawach związanych z rozliczeniem PIT" - napisano w komunikacie przekazanym PAP.

W Urzędzie Skarbowym Warszawa Praga profesjonalni tłumacze języka migowego z PZG będą pomagać 9 marca w godz. 10-18 i 2 kwietnia br. w godzinach 8-18. Zostanie tam specjalnie przygotowane stanowisko do obsługi osób głuchych i niedosłyszących. Umożliwi ono skorzystać z pomocy tłumacza on-line.

Akcja będzie też prowadzona w wybranych urzędach skarbowych na terenie wszystkich województw.

"Co ważne, w ramach tej akcji każdy podatnik otrzyma pomoc, nawet jeśli nie jest to jego urząd właściwy miejscowo. Na specjalnych stanowiskach komputerowych będzie można rozliczyć podatek za pomocą usługi Twój e-PIT. Aby to zrobić, trzeba mieć przy sobie ubiegłoroczny PIT i aktualne informacje o dochodach. Przypominamy, że złożenie PIT w wersji elektronicznej to krótszy czas na otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku (45 dni zamiast trzech miesięcy przy PIT złożonym w formie papierowej)" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, KAS na bieżąco pomaga osobom niepełnosprawnym - urzędy skarbowe na swoich stronach BIP (w zakładce: Załatwianie spraw / obsługa osób niepełnosprawnych) informują o zasadach obsługi osób głuchych i niedosłyszących, jakie wynikają z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

"Osoby takie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu sprawy urzędowej. Powinny tylko zgłosić taki zamiar, co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie. Zgłoszenie można przekazać w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu) i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się" - poinformowano.

"Oczywiście nie dotyczy to sytuacji nagłych, należy pamiętać, że w każdym urzędzie skarbowym jest osoba wyznaczona do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej" - zastrzeżono.