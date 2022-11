Mazowieckie: 400 inwestycji zrealizowanych w subregionie płockim przy wsparciu samorządu województwa

Aż 400 różnych inwestycji udało się w tym roku zrealizować na terenie subregionu płockiego przy wsparciu z budżetu Mazowsza. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na projekty zdrowotne, w tym ponad 80 mln zł na największą inwestycję - budowę Ośrodka Radioterapii w Płocku - podał mazowiecki samorząd.

Jak poinformował w piątek Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, "długo wyczekiwana budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku idzie pełną parą". "Zgodnie z planami ma ona zakończyć się już pod koniec przyszłego roku" - podkreślono w informacji.

Według mazowieckiego samorządu, w badaniach potrzeb zdrowotnych prowadzonych na potrzeby urzędu marszałkowskiego mieszkańcy regionu płockiego najczęściej wskazywali właśnie onkologię, jako najpotrzebniejsze specjalistyczne świadczenie medyczne.

Marszałek Mazowsza Adam Struzik podkreślił, że w dobiegającym końca roku, trudnym z powodu inflacji i rosnących cen, w tym materiałów budowalnych i energii, co miało też wpływ na procesy inwestycyjne, samorząd województwa uruchomił w sumie kilkanaście programów wsparcia łącznie na ok. 600 mln zł dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Jak dodał, dzięki temu w całym województwie zostało zrealizowanych ponad 4 tys. inwestycji.

Struzik zwrócił uwagę, że mazowiecki samorząd ze swego budżetu ponad 4,5 mld zł na inwestycje wydaje w sumie ok. 30 proc., co oznacza, że jest to ponad 1,5 mld zł. "Plus pieniądze z programów, czyli ponad 2 mld zł kierujemy na rozwój naszego regionu. To powoduje impuls gospodarczy" - stwierdził marszałek Mazowsza.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podkreślił, że "aż 400 różnych inwestycji udało się w tym roku zrealizować na terenie subregionu płockiego, dzięki wsparciu z budżetu woj. mazowieckiego", przy czym "najwięcej pieniędzy sejmik przeznaczył na projekty zdrowotne", w tym na największą inwestycję, budowę Ośrodka Radioterapii w Płocku.

Na budowę płockiego Ośrodka Radioterapii oraz jego wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny, jak zaznaczono w komunikacie, samorząd Mazowsza przeznaczył ze swego budżetu w sumie ponad 80 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podał jednocześnie, że w tym roku inwestycje w placówki zdrowia w subregionie pochłonęły dotąd ponad 52 mln zł z budżetu samorządu regionu.

Dofinansowane zostały m.in. inwestycje w szpitalach wojewódzkich w Płocku i w Gostyninie - w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku rozbudowywany jest m.in. budynek oddziału obserwacyjno-zakaźnego, zakupiony został aparat do tomograficznej angiografii oka oraz doposażenie szpitala, natomiast w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie-Zalesiu zmodernizowany został m.in. budynek rozdzielni elektrycznej, a budynek placówki przeszedł termomodernizację.

Jak wyliczył urząd marszałkowski, odnosząc się do realizowanych przedsięwzięć w subregionie płockim, przy jego wsparciu 123 inwestycje zrealizowane zostały w ramach programu "Mazowsze dla sołectw", w kołach gospodyń wiejskich 102 projekty, a 43 w ochotniczych strażach pożarnych.

Mazowiecki samorząd zwrócił jednocześnie uwagę, iż dofinansowuje także budowy dróg, np. w gminie Bielsk, remonty obiektów zabytkowych czy sportowych oraz przedsięwzięcia proekologiczne - w tym przypadku, w sumie w ramach dwóch programów "Mazowsze dla klimatu" i "Mazowsze dla czystego powietrza", na terenie subregionu płockiego wsparcie uzyskało 30 projektów. Znalazły się wśród nich m.in. rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w Soczewce w gminie Nowy Duninów czy warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży.

