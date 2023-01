Mazowieckie: Gminy z subregionu płockiego ze wsparciem na zakup autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół

Osiem gmin z subregionu płockiego otrzymało prawie 2,4 mln zł dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze autobusy dla szkół”. To efekt pilotażu, na który samorząd województwa przeznaczył łącznie ponad 13,3 mln zł - poinformował we wtorek mazowiecki urząd marszałkowski.

W naborze do projektu "Mazowsze autobusy dla szkół" wpłynęło w sumie 46 wniosków. Pozyskać można było dofinansowanie do 300 tys. zł na pokrycie maksymalnie 70 proc. kosztów netto zadania. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. Wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o wsparcie - przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Jak zaznaczono w informacji, w subregionie płockim dofinansowanie na zakup autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół otrzymało 8 gmin. "Wsparcie polega na udzieleniu dotacji na zakup nowych autobusów przeznaczonych do realizacji ustawowego obowiązku gmin związanego z dowozem dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, do szkół" - powiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik, cytowany w komunikacie.

Według mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, maksymalną kwotę dofinansowania, czyli 300 tys. zł, otrzymały gminy: Gąbin, Słubice i Mała Wieś z powiatu płockiego, Sierpc i Rościszewo z powiatu sierpeckiego oraz Gostynin - powiat gostyniński. Z kolei gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim przyznano 280 tys. zł, a gminie Staroźreby w powiecie płockim - 299 tys. 600 zł wsparcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podkreślił, iż w ramach dofinansowania na zakup autobusów szkolnych "łącznie subregion płocki pozyskał z budżetu województwa mazowieckiego prawie 2,4 mln zł".

"Zapotrzebowanie jest duże. W wielu gminach dzieci i młodzież uczęszczają do szkół, które są w znacznej odległości od ich domów. Dlatego cieszę się, że nasza inicjatywa spotkała się z tak dużym odzewem" - powiedział Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Mazowsza.

Jak przypomniał mazowiecki urząd marszałkowski, zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej to zadanie gminy, gdy odległość od domu do placówki przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII.

Gmina zapewnia także bezpłatny transport do szkół specjalnych. "Co istotne, w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami obowiązek ten nie dotyczy najbliższej placówki, ale tej, która najpełniej odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami" - podkreślono w informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

