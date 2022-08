Mazowieckie: Kierowcy mogą korzystać z nowej obwodnicy Iłży

W czwartek udostępniona została do ruchu ponad 7-kilometrowa obwodnica Iłży (Mazowieckie). Dzięki niej kierowcy ominą wąski odcinek DK9 z trudnym do przejechania zwłaszcza przez ciężarówki zakrętem pod ruinami zamku w centrum miasta. Bezpieczniej będzie też dla mieszkańców.

"Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy tę drogę otworzyć i od strony komunikacyjnej usprawnić i ulepszyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - powiedział obecny na uroczystości otwarcia obwodnicy Iłży wiceminister infrastruktury Rafał Weber. "Jestem przekonany, że kierowcy, którzy pokonują DK 9, jadąc na Mazowsze, czy w drugą stronę - na Podkarpacie, bardzo mocno odczują tę zmianę komunikacyjną" - zaznaczył wiceminister.

Według Webera obwodnica Iłży była bardzo potrzebna. "Zwarta zabudowa, budynki bardzo blisko krajowej +dziewiątki+, trudny przejazd dla kierowców, a też życie samych mieszkańców bardzo mocno skomplikowane, i hałas, i spaliny, i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, które stwarzały szczególnie duże ciężkie pojazdy" - mówił wiceminister o powodach, dla których konieczna była realizacja inwestycji.

Wiceszef ministerstwa infrastruktury zaznaczył, że obwodnica Iłży nie jest jedyną ważną inwestycją drogową, która jest realizowana w południowej części woj. mazowieckiego. "Pracujemy nad obwodnicą Skaryszewa - to również krajowa +dziewiątka+, pracujemy nad obwodnicami Zwolenia i Lipska - to z kolei DK 79" - poinformował Weber.

Obwodnica Iłży ma długość 7,2 km. Jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w obrębie węzłów. W ramach inwestycji wybudowano też m.in. sześć obiektów inżynierskich i dwa węzły drogowe. W niektórych miejscach pojawiły się ekrany akustyczne oraz urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesi i rowerzyści zyskali chodniki i drogi rowerowe.

Dostęp do nowej obwodnicy jest możliwy poprzez dwa węzły drogowe: na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) - węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejący ślad DK9 - Iłża Południe.

Wjazd na obwodnicę od strony Radomia odbywa się na zasadach czasowej organizacji ruchu. Połączenie dotychczasowej DK9 z nowo wybudowaną obwodnicą Iłży zostało zwężone wygrodzeniami do jednej jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747 i włączenia jej w DK9.

Umowa dotycząca zaprojektowania i budowy obwodnicy przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor została zawarta w październiku 2018 r. Koszt inwestycji to 185 mln zł.

Obwodnica Iłży jest pierwszą dużą inwestycją zrealizowaną w ciągu DK9 w woj. mazowieckim. Od Radomia do granicy z woj. świętokrzyskim zostanie rozbudowana ponad połowa z 33 km tej drogi. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie ok. 6-kilometrowa obwodnica Skaryszewa. W październiku 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. "Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej; to kluczowy dokument po uzyskaniu którego będziemy gotowi na ogłoszenie przetargu na wykonawcę w systemie +projektuj i buduj+" - powiedział dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie Jarosław Wąsowski.

Dla kolejnych dwóch odcinków: od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży (ok. 12,2 km) oraz od końca obwodnicy Iłży do granicy z woj. świętokrzyskim (ok. 4,6 km) przygotowywana jest koncepcja programowa na rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl