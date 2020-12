Mazowieckie: Modernizacja kolektorów Płocka - inwestycja za ponad 50 mln zł przy wsparciu unijnym

Do końca roku Wodociągi Płockie, w ramach inwestycji rozpoczętej jeszcze w 2019 r., zmodernizują ok. 7,8 km głównych kolektorów ściekowych w tym mieście. W 2021 r. renowacją objętych zostanie pozostałe ok. 8,1 km kanałów. Wartość inwestycji to ponad 50 mln zł, z czego 35 mln zł to wsparcie unijne.

O tym, że Wodociągi Płockie są obecnie na półmetku rozpoczętej rok temu renowacji sześciu głównych kolektorów ściekowych poinformował w czwartek prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Jak zaznaczył, "jest to ogromne przedsięwzięcie", ważne dla ochrony środowiska naturalnego oraz komfortu życia mieszkańców.

"Modernizacji poddanych zostanie 16 km kanałów, a wartość inwestycji to przeszło 50 mln zł, z czego 35 mln zł pochodzi z pozyskanego dofinansowania z Unii Europejskiej" - powiedział Nowakowski, informując o przedsięwzięciu i aktualnym zaawansowaniu robót na swym profilu na Facebooku. Dodał, iż pozostałe wydatki związane z przedsięwzięciem pochodzą z preferencyjnej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezydent Płocka wyjaśnił, że modernizacja kolektorów ściekowych prowadzona jest metodą bezwykopową. Dodał, iż renowacja kanałów, które wymagają wzmocnienia i uszczelnienia, zmniejszy prawdopodobieństwo awarii i możliwość zanieczyszczenia środowiska. Jak przypomniał Nowakowski, kolektory na terenie Płocka powstały w różnym czasie wraz z rozwojem miasta, niektóre w latach 80 XX wieku, a część jeszcze na początku ubiegłego stulecia - najstarszy pochodzi z 1910 r.