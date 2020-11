Mazowieckie: Nowy sprzęt komputerowy dla 236 szkół za 35 mln zł

Ponad 3 tys. laptopów, 2,8 tys. tabletów i 3 tys. drukarek laserowych pojawi się wkrótce w 236 szkołach na Mazowszu w ramach projektu samorządu województwa. Jego wartość to 35 mln zł, z czego 28 mln zł stanowi wsparcie unijne. Sprzęt trafi m.in. do 20 szkół z subregionu płockiego.

Mazowiecki Urząd Marszałkowski podał w piątek, że do grudnia do pracowni szkolnych w tym województwie trafi w sumie 1888 zestawów komputerowych, 3068 laptopów, 2832 tabletów i 3068 drukarek laserowych, a także 236 urządzeń wielofunkcyjnych. Celem jest wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy w czasie pandemii realizują zdalne nauczanie.

"To nie jest łatwy czas dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, które musiały całkowicie przearanżować swoje dotychczasowe życie i dopasować się do nowej szkolnej rzeczywistości" - powiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik, cytowany w komunikacie samorządu województwa. Podkreślił przy tym, że "nauczanie zdalne nie należy do najłatwiejszych, ale to jedyny obecnie sposób na to, żeby na bieżąco zdobywać i poszerzać wiedzę oraz mieć kontakt z rówieśnikami i kadrą pedagogiczną".

Struzik dodał, że nadal nie wszyscy są przygotowani pod względem technicznym do formuły zdalnego nauczania. "Dlatego postanowiliśmy wesprzeć samorządy, a tym samym placówki edukacyjne w zakupie nowoczesnego sprzętu, który z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom" - zaznaczył marszałek Mazowsza.

Według mazowieckiego urzędu marszałkowskiego dostawą sprzętu dla szkół zajmie się konsorcjum firm: Suntar, Meran Point i Maxto ITS, z którymi samorząd województwa podpisał umowę. Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu kupionego sprzętu i oprogramowania oraz zdalne instruktarze dotyczące ich użytkowania.

"Dodatkowe wsparcie otrzymają także uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Będzie ono polegało na wyposażeniu ich w urządzenia mobilne - laptopy, tablety - oraz zapewnieniu im dostępu do internetu" - wyjaśnił mazowiecki urząd marszałkowski.

Według niego w projekcie bierze udział 236 szkół prowadzonych przez 215 samorządów tego województwa - miejskich, gminnych i powiatowych.

"Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z Unii Europejskiej, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa" - podał urząd marszałkowski.

W subregionie płockim nowy sprzęt otrzymają m.in. szkoły w Płocku, w tym np. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego, a także w Gostyninie, Sierpcu i w kilkunastu innych mniejszych miejscowościach. Wśród 20 tych placówek są też szkoły ponadpodstawowe, w tym zespoły szkół. Do każdej placówki trafi 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych oraz jednego urządzenia wielofunkcyjnego.