Mazowieckie: Otwarto dworzec kolejowy w Dobczynie

Otwarty został nowy dworzec w Dobczynie na Mazowszu - poinformowały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe, które zrealizowały wartą około 5,5 mln zł inwestycję.

"Postawiliśmy na rozwój polskiej kolei. Kolejnym efektem tych działań jest nowy dworzec w Dobczynie wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. To nowoczesny, komfortowy, bezpieczny i ekologiczny budynek, który spełni oczekiwania mieszkańców tej miejscowości" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, cytowany w informacji.

Dworzec w Dobczynie, który zlokalizowany jest za Wołominem na trasie pomiędzy Warszawą a Białymstokiem, składa się z dwóch części. W pierwszej z nich mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Natomiast w drugiej części mieści się lokal na wynajem. Pod zadaszeniem zlokalizowano również stojaki rowerowe.

"Otwarcie dworca w Dobczynie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zyskali dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Białegostoku" - zaznaczył wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, przytaczany w komunikacie.

Budynek wyposażono m.in. w oznakowanie w alfabecie Braille'a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

"Dworzec w Dobczynie to 12. inwestycja zakończona w województwie mazowieckim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Dzięki niej w tej niewielkiej miejscowości powstał nowoczesny, komfortowy i przyjazny osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku dworzec" - przekazał członek zarządu PKP SA Ireneusz Maślany. Jak dodał, jeszcze tym roku na Mazowszu otwarte po przebudowie zostaną również m.in. dworce w Milanówku czy Siedlcach.

Dworzec powstał w ramach realizacji Programu Inwestycji Dworcowych, którego wartość to około 3 mld zł. Program zakłada modernizację blisko 200 dworców.

