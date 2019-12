Mazowieckie: Pierwszy pełny sezon Płockiego Roweru Miejskiego - prawie 290 tys. wypożyczeń

W pierwszym pełnym sezonie funkcjonowania Płockiego Roweru Miejskiego, który trwał od 1 kwietnia do 30 listopada, jednoślady wypożyczono tam prawie 290 tys. razy. Z tej formy komunikacji korzystały tam najczęściej osoby od 18. do 39. roku życia - wynika m.in. z podsumowania Urzędu Miasta Płocka.

Według tych danych, w tegorocznym sezonie w ramach Płockiego Roweru Miejskiego działało 31 stacji z 304 jednośladami do wypożyczania wraz z patronacką siecią handlową stacji oraz punktem zlokalizowanym w pobliskim Gulczewie Nowym, w gminie Słupno.

Jak zaznaczył płocki Urząd Miasta, rok 2019 był pierwszym pełnym okresem funkcjonowania tam rowerów miejskich i w tym czasie, do końca listopada, system wypożyczania odnotował 23 tys. 64 użytkowników, z czego 8 tys. 768 osób to użytkownicy nowi, którzy zarejestrowali się w tym roku.

"W sezonie od początku kwietnia do końca listopada na terenie miasta rowery miejskie wypożyczono aż 287 tys. 359 razy, z czego 79 proc. wypożyczeń to wypożyczenia bezpłatne. Po rower chętniej sięgają mężczyźni - 54 proc., kobiety rzadziej - 46 proc." - podał w środę w szczegółowych wyliczeniach Urząd Miasta Płocka. Zwrócił przy tym uwagę, że "zdecydowana większość osób, które korzystają z Płockiego Roweru Miejskiego wypożycza go za pomocą aplikacji na smartfon - 92 proc., a tylko 8 proc. użytkowników korzysta z terminali na stacjach roweru miejskiego".

Z opublikowanych danych wynika, że z Płockiego Roweru Miejskiego najchętniej korzystają ludzie aktywni zawodowo w wieku 30-39 lat oraz osoby uczące się i studiujące w wieku 18-25 lat. "Osoby z tych grup wiekowych stanowią ponad połowę wszystkich użytkowników roweru miejskiego" - podkreślił płocki Urząd Miasta. Dodał zarazem, iż statystyka pokazuje, że z roweru miejskiego częściej korzystają tam osoby jadące do pracy czy szkoły niż w celach rekreacyjnych, co jest charakterystycznym trendem dla dużych miast, gdzie funkcjonuje "rower miejski".

"Rowerem jeździmy średnio 19 i pół minuty, najczęściej po południu, miedzy godz. 15 a 21. Płocki rekordzista przejechał 217 minut rowerem miejskim. Z roweru najchętniej korzystamy w piątki, a najrzadziej jeździmy we wtorki, ale w stosunku do innych dni tygodnia nie występują duże różnice" - wskazał w wyliczeniach Urząd Miasta Płocka. Wspomniał przy tym, iż rekordowym dniem pod względem wypożyczeń była tam niedziela, 7 kwietnia - "wtedy z roweru miejskiego skorzystały aż 2202 osoby".

"Najchętniej wypożyczanym rowerem był pojazd o numerze 23917. Wypożyczono go 1422 razy w całym sezonie" - podano w statystykach Płockiego Roweru Miejskiego za okres od początku kwietnia do końca listopada. Według tych danych, korzystający tam z wypożyczalni rowerowych najchętniej jeżdżą główną magistralą rowerową, czyli drogą rowerową R-1, łączącą centrum miasta z peryferyjną dzielnicą Podolszyce, gdzie znajdują się największe osiedla mieszkaniowe i centra handlowe.

"Pierwszy, niepełny sezon funkcjonowania Płockiego Roweru Miejskiego pokazał, że jego uruchomienie było +strzałem w 10+. Rok 2019 potwierdził, że budowa sieci ponad 70 km dróg rowerowych w Płocku oraz uruchomienie roweru miejskiego przypadło do gustu płocczanom. Dziękujemy i zapraszamy w sezonie 2020" - podsumował Urząd Miasta Płocka.

Płocki Rower Miejski został uruchomiony w sierpniu 2018 r. w ramach zawartej wówczas umowy do 2020 r. między Urzędem Miasta a Nextbike Polska. W pierwszym, niepełnym sezonie w systemie działało tam 27 stacji wypożyczania, w tym 25 własnych i 2 patronackie, łącznie ponad 260 rowerów - w ciągu czterech miesięcy ich funkcjonowania odnotowano wówczas 145 tys. wypożyczeń.

Obecnie w Płocku sieć tras rowerowych to ok. 70 km. W 2018 r. oddano tam do użytku najdłuższą z nich - magistralę rowerową, której budowa kosztowała 8,5 mln zł, z czego ok. 3 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania. Inwestycja, prowadzona od końca 2017 r., obejmowała również budowę zjazdów, chodników oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia.