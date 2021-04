Mazowieckie: Pilnie potrzebne miejsce do utylizacji padłego drobiu - przeciwko grzebowisku protestują mieszkańcy

Mieszkańcy i samorząd gminy Lipowiec Kościelny pod Mławą protestują przeciwko utworzeniu tam grzebowiska dla drobiu padłego na północnym Mazowszu w wyniku ptasiej grypy. Według Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, z uwagi na liczbę martwego drobiu, miejsce utylizacji jest pilnie potrzebne.

"Mamy bardzo dużo zabitego ptactwa, które zalega na fermach. Potrzebne jest nam pilnie grzebowisko. Jest ono absolutnie konieczne. Martwe ptaki, w niektórych fermach zalegają już w kurnikach około tygodnia" - powiedział w czwartek PAP Paweł Jakubczak, mazowiecki lekarz weterynarii.

Jak wyjaśnił, planowano, by grzebowisko takie utworzyć na terenie gminy Lipowiec Kościelny - zgłosił się przedsiębiorca oferujący teren o powierzchni 3 ha w wyrobisku po kopalni żwiru. "To miejsce, w którym moglibyśmy zmieścić cały martwy drób z całej epizoocji, czyli z terenów północnego Mazowsza wokół Żuromina i Mławy, gdzie występuje ptasia grypa" - ocenił Jakubczak.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii podkreślił, iż obecnie na terenie powiatu żuromińskiego odnotowano 45, a na terenie powiatu mławskiego 20 pierwotnych ognisk ptasiej grypy, przy czym są jeszcze dodatkowe ogniska z gospodarstw kontaktowych.

"Protest mieszkańców Lipowca Kościelnego przeciwko utworzeniu grzebowiska, argumentowany bliskością zabudowy mieszkalnej, powoduje to, że nie ma pewności, czy ta lokalizacja ma jakiekolwiek szanse. Wydaje się na dzisiaj, że raczej nie" - przyznał Jakubczak. Zaznaczył, że w jego ocenie, planowane tam grzebowisko znajdowałoby się ok. 400 metrów od pierwszych zabudowań.

"Poszukujemy innych, alternatywnych lokalizacji, ale to jest rola przede wszystkim samorządów, żeby wskazały miejsce posadowienia grzebowiska" - oświadczył mazowiecki lekarz weterynarii. Zwrócił uwagę, że także powiat żuromiński nie zgadza się na utworzenie grzebowiska, na terenie proponowanym przez wojewodę.

"Jeżeli nie ma współpracy ze strony samorządów, to administracja rządowa, która pomaga, a w zasadzie wykonuje zadania likwidacji ognisk ptasiej grypy, jest zostawiona sama sobie" - ocenił Jakubczak. Dodał, że hodowcy, na farmach których zalega rozkładający się martwy drób, są już zniecierpliwieni.

"Rozumiem troskę i argumenty społeczności lokalnej Lipowca Kościelnego, która argumentuje, że nie ma tam stad kur, więc dlaczego mają przyjmować martwy drób z innych miejsc, i czy te inne miejsca nie powinny mieć wskazanych grzebowisk. Według mojej opinii - tak, tyle tylko, że władze samorządowe nie dopełniły tych obowiązków, a teraz, w chwili największej potrzeby, jesteśmy, a w zasadzie hodowcy są +zostawieni na lodzie+" - podkreślił Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wójt gminy Lipowiec Kościelny Jarosław Goschorski przekazał w czwartek PAP, że w sprawie utworzenia tam grzebowiska dla padłego drobiu przygotowywana jest petycja do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

"Chcemy uwypuklić argumenty, przede wszystkim odległość, lokalizacja wyżej ujęcia wody - 400 metrów, do tego grunt przepuszczalny" - wyjaśnił Goschorski. Jak dodał, lokalna społeczność rozumie potrzebę utworzenia grzebowiska, ale postuluje inne działania i przede wszystkim inną lokalizację. "Można pomyśleć chociażby o poligonach, gdzie są tysiące hektarów, które można wykorzystać, żeby pomieścić swobodnie te truchło drobiowe" - zaznaczył.

Jak podkreślił wójt gminy Lipowiec Kościelny determinacja protestujących mieszkańców jest bardzo duża. "Dzisiaj całą noc mieszkańcy dyżurowali na zmianę" - dodał. Przyznał, że być może ta postawa spowoduje to, że pomysł na utworzenie grzebowiska, jak podkreślił, w otulinie miejscowości, zostanie wycofany.

"Mieszkańcy nie mieliby z tym problemu, gdyby było to kilometr, półtora dalej" - zaznaczył Goschorski. Według niego, lokalizacja brana dotychczas po uwagę to odległość ok. 100 metrów od najbliższego budynku mieszkalnego.

Wójt gminy Lipowiec Kościelny, że w sprawie grzebowiska dla padłego drobiu odbyły się wcześniej się spotkania mieszkańców, w tym z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, podczas których strony przedstawiały swoje argumenty. W jednym z nich, jak dodał Goschorski, uczestniczyło sto kilkadziesiąt osób.

