Mazowieckie: Podróż koleją z Warszawy do Radomia – bez komunikacji zastępczej

Od poniedziałku możliwy będzie bezpośredni przejazd pociągiem z Warszawy do Radomia. Do tej pory podróżujący musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Było to związane z prowadzoną modernizacją linii kolejowej nr 8.

"Na odcinku do Lesiowa składy będą kursować dwoma torami, a od Lesiowa do Radomia - jednym torem. We wrześniu cała linia będzie dwutorowa" - poinformował w piątek rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Karol Jakubowski.

Dodał, że między stolicą a Radomiem będzie kursowało 21 par pociągów. Najszybszy - IC Sienkiewicz - pokona trasę w 76 minut, a KM Radomiak w 81 minut.

Wraz z dojazdem do Radomia podróżni będą korzystać z nowego przystanku Radom Stara Wola. "Dostępność dla wszystkich pasażerów umożliwi pochylnia. Przygotowane są wiaty, oświetlenie, oznakowanie oraz gabloty informacyjne" - powiedział rzecznik. Dodał, że kolejne dwa nowe przystanki Radom Gołębiów i Radom Północny będą gotowe we wrześniu.

Według członka zarządu PKP PLK Arnolda Brescha, prace na ostatnim odcinku linii z Warszawy do Radomia są już na ukończeniu.

"Inwestycja, realizowana z wykorzystaniem środków unijnych, to m.in. likwidacja wąskiego gardła na sieci kolejowej" - zauważył Bresch.

W ramach inwestycji na odcinku od Czachówka do Radomia zmodernizowano 10 przystanków i 3 stacje. W Radomiu na ul. Kozienickiej przygotowana jest obecnie konstrukcja nowego wiaduktu drogowego. Kontynuowane są prace przy budowie przystanku i torów. Gotowy jest wiadukt na ul. Gołębiowskiej, obok którego powstaje nowy przystanek. Wykonawca udostępnił podróżnym przejście pod obiektem. Pod wiaduktem kolejowym na ulicy Energetyków odbywa się już ruch drogowy.

Rzecznik zapowiedział, że po uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pasażerskie z Warszawy do Radomia pojadą z prędkością 160 km/h, a towarowe z prędkością 120 km/h. Dzięki temu skróci się czas podróży ze stolicy na południe Mazowsza.

Wartość projektów związanych z przebudową odcinków Czachówek - Warka oraz Warka - Radom to ponad 645 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl