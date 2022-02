Mazowieckie: Ponad 1,9 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję w Płocku

Ponad 1,9 mln zł otrzyma Płock z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej na jednym z rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych. Promesę przyznanych środków na tę inwestycję przekazał tam we wtorek wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Według płockiego Urzędu Miasta koszt budowy ul. Wandy Chrostowskiej w ciągu drogi gminnej nr 520443W, w nowej części osiedla mieszkaniowego "Zielony Jar", szacowany jest na ponad 3,9 mln zł, przy czym środki pochodzić będą po połowie z budżetu samorządu i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

"Kiedy kilka lat temu przygotowywaliśmy w rządzie PiS Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to zależało nam na tym, żeby były to inwestycje blisko mieszkańców, żeby oprócz tych wielkich inwestycji autostradowych, dróg szybkiego ruchu, obwodnic największych aglomeracji, mieszkańcy widzieli obok swoich domów, po prostu za oknem, poprawę jakości życia" - powiedział podczas wtorkowego briefingu prasowego w Płocku wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Jak dodał, wiele samorządów nie stać często na samodzielne finansowanie takich inwestycji, dlatego też koniecznym wsparciem dla nich i "mieszkańców Polski lokalnej" są wdrażane kolejno rządowe programy, w tym np. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zaznaczył przy tym, iż przykładem tego jest właśnie Płock.

"Ostatnie lata, odkąd władzę w Polsce przejęło PiS, to największe w historii wparcie miasta Płocka na różne inwestycje. To są potężne inwestycje drogowe, to są inwestycje infrastrukturalne, to jest pomoc w remoncie Mostu Legionów Piłsudskiego. I potężne pieniądze z programu Polski Ład, z tej części inwestycyjnej" - wyliczył wiceszef resortu aktywów państwowych, zarazem poseł (PiS) z regionu płockiego.

Przewodnicząca klubu PiS w radzie miasta Płocka Violetta Kulpa, która odebrała we wtorek promesę na ponad 1,9 mln zł, zwróciła uwagę, że budowa ul. Wandy Chrostowskiej to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców nowej części osiedla mieszkaniowego "Zielony Jar", która ułatwi dojazd do bloków i funkcjonujących już tam szkoły i przedszkola.

Jak oceniła Kulpa, dzięki rządowemu dofinansowaniu, które odciąża budżet Płocka, możliwa jest realizacja większej liczby inwestycji w tym mieście. Wspomniała przy tym, iż wcześniej tamtejszy samorząd otrzymał m.in. 2,5 mln zł wsparcia na remont Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego, 35 mln zł na remont ul. Łukasiewicza i ul. Kościuszki oraz 16 mln zł bez wskazywania, na jakie konkretnie inwestycje środki te mają być przeznaczone.

Z kolei senator PiS Marek Martynowski, także z okręgu płockiego, zaznaczył, że dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiło nie tylko do Płocka, ale także do czterech gmin tego powiatu: Stara Biała, Radzanowo, Wyszogród i Bulkowo, na łączną kwotę ponad 3,2 mln zł. Jak przypomniał, od 2019 r. w całej Polsce, w ramach tego programu wsparcia, samorządy otrzymały już blisko 10 mld zł.

W związku z planowaną budową ul. Wandy Chrostowskiej w ciągu drogi gminnej nr 520443W przetarg na wybór wykonawcy inwestycji Miejski Zarząd Dróg w Płocku zamierza rozpisać w kwietniu lub w maju br. - roboty miałyby rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl