Mazowieckie: Ponad 3 mln zł kosztuje rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Pawłowo

Trwa rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Pawłowo (pow. ciechanowski). Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK) w Ciechanowie. Jej koszt to ponad 3 mln zł, a zakończenie planowane jest w ciągu kilkunastu tygodni.

"Na terenie prowadzonego przez miejską spółkę PUK azylu dla czworonogów budowane jest nowe zaplecze weterynaryjne i socjalne" - oznajmił w czwartek Urząd Miasta Ciechanowa. Inwestycja ma zapewnić zwierzętom ze schroniska we wsi Pawłowo lepsze warunki opieki medycznej i kwarantanny.

Jak wyliczył ciechanowski magistrat, inwestycja w Pawłowie zakończy się za kilkanaście tygodni, a jej koszt to ponad 3 mln zł.

"Nowo budowany obiekt o powierzchni ponad 200 m kw. będzie miał dwie funkcje. Na parterze znajdzie się przestrzeń dla psów wymagających specjalistycznej opieki. Będzie to nowoczesny gabinet weterynaryjny wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi, m.in. magazynem leków" - wyjaśnił samorząd.

Jak zaznaczono w informacji, w gabinecie znajdzie się stół zabiegowy, lampa bakteriobójcza, aparat do podawania tlenu, laryngoskop, przenośny aparat RTG, miejsce na dekontaminację narzędzi, a także stanowisko do mycia, strzyżenia i pielęgnacji psów. "Z usług korzystały będą wyłącznie zwierzęta przebywające w schronisku" - podkreślił Urząd Miasta Ciechanowa.

Jak dodał magistrat, w ramach inwestycji powstanie również "pomieszczenie na karmę dla podopiecznych schroniska oraz przestronne pomieszczenie z boksami dla młodych zwierząt oraz dla psów w kwarantannie" - będzie tam 19 kojców, a ich powierzchnia z częścią komunikacyjną zajmie łącznie ponad 90 metrów kw.

"W nowym budynku znajdzie się też pokój odbiorczy dla osób oczekujących na odbiór psów do adopcji, pomieszczenie dla wolontariuszy, którzy wykonują swoją pracę tymczasowo, i zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - przekazał samorząd. Dodał, że pozostała część budynku pomieści m.in. szatnię, umywalnię, pomieszczenia biurowe dla pracowników schroniska i miejsce do edukacji.

Jak przypomniał Urząd Miasta Ciechanowa, już wcześniej miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zrealizowało w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie szereg przedsięwzięć, których celem była poprawa tam warunków bytowych zwierząt. W 2022 r. wybudowano tam 22 nowe zadaszone boksy dla psów; powierzchnia tych obiektów to prawie 400 m kw. Ponadto pomieszczenia kwarantanny przeszły remont, a placówkę doposażono w klatkę kennelową i transporter, które umożliwiają opiekę nad psami wymagającymi obserwacji w związku ze stanem zdrowia.

Inwestycje te były możliwe m.in. dzięki dotacjom przyznanym przez ciechanowski samorząd organizacjom pozarządowym. "Także w tegorocznej edycji konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ratusz przyznał dotacje na wsparcie realizacji w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego" - podkreślił Urząd Miasta Ciechanowa.

