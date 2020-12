Mazowieckie: Praca w szklarniach koło Kozienic dla ok. 300 osób

300 osób znajdzie zatrudnienie w nowoczesnych szklarniach z uprawą pomidorów, które wybuduje na terenie gminy Kozienice (Mazowieckie) polska firma Citronex. Nabór pracowników rozpocznie się w lutym 2021 r. – powiedział PAP w środę prezes firmy Artur Toronowski.

Obecnie trwa budowa szklarni w miejscowości Ryczywół k. Kozienic. Razem z sortownią i magazynem zajmą one powierzchnię 24 ha. Inwestycja ma być gotowa w czerwcu 2021 r. Jej wartość szacowana jest na ok. 60 mln euro.

Inwestor - firma Citronex - ma doświadczenie w tego rodzaju działalności. Jest właścicielem spółek Polskie Pomidory z nowoczesnymi szklarniami w Siechnicach koło Wrocławia oraz w Bogatyni. Łączna powierzchnia plantacji to 65 ha.

Nabór pracowników do szklarni w Ryczywole ma się rozpocząć w lutym 2021 r. "Na początek chcemy zatrudnić około 300 osób, ale planujemy rozwój inwestycji, a wraz z nią wzrost zatrudnienia" - powiedział PAP Toronowski.

Według prezesa Citroneksu szklarnie w Ryczywole budowane są w oparciu o najnowocześniejsze technologie. "W naszych szklarniach cały cykl produkcyjny nadzorowany jest przez najlepszych specjalistów, którzy dbają o finalną jakość produktów" - podkreślił Toronowski.

Wyjaśnił, że w doświetlanych szklarniach panuje temperatura podobna do występującej w Hiszpanii - ok. 22 stopni. Zapylanie kwiatostanów odbywa się w sposób naturalny; wykorzystywane są do tego trzmiele.

Szklarnie w Ryczywole wykorzystywać będą ciepło odpadowe z pobliskiej elektrowni w Kozienicach - podobnie jak w Bogatyni, gdzie elektrownia Turów dostarcza do tamtejszych szklarni ciepło i dwutlenek węgla niezbędne roślinom do wzrostu i dojrzewania.

Pierwsze zbiory pomidorów ze szklarni w Ryczywole planowane są na wrzesień 2021.