Mazowieckie: Prawie 1400 osób odwiedziło Miasteczko Zdrowia w Płocku zorganizowane przez PKN Orlen

Blisko 1400 mieszkańców Płocka skorzystało w niedzielę z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich w Miasteczku Zdrowia, zorganizowanym przez PKN Orlen. Swój słuch sprawdziło ponad 210 osób, niemal 150 skorzystało z konsultacji dermatologicznych, a ponad 430 osób wykonało badania krwi oraz EKG.

Jak podkreślił płocki koncern, Miasteczko Zdrowia, projekt realizowany przy wsparciu korporacyjnej Fundacji Orlen, został przygotowany we współpracy z kilkunastu partnerami, w tym z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, Narodowym Instytutem Kardiologii oraz z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, a także przy udziale CM Medica Płock i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak wyjaśniono w informacji, na terenie Miasteczka Zdrowia, które zostało zorganizowane w płockiej hali sportowej Orlen Arena, w kilkudziesięciu punktach oraz w mobilnej strefie wokół obiektu, można było skorzystać zarówno z podstawowych badań, np. krwi czy EKG, jak również porozmawiać z lekarzami, specjalistami z różnych dziedzin, m.in. pulmonologii, kardiologii czy onkologii.

"Miasteczko Zdrowia to odpowiedź na oczekiwania lokalnej społeczności, za którą czujemy się odpowiedzialni. Realizacja szeregu inicjatyw społecznych, również w obszarze ochrony zdrowia, skierowanych do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego to nasze rozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Wspomniał przy tym, że "Miasteczko Zdrowia to projekt, który cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego jest on realizowany cyklicznie".

"Nie zapominamy też o potrzebie kompleksowych działań w tym obszarze. Dlatego realizujemy Program Zdrowotny dla Płocka, na który w ciągu 5 lat przeznaczymy łącznie 10 mln zł" - oświadczył Obajtek.

PKN Orlen podkreślił, że w dotychczasowych trzech edycjach Miasteczka Zdrowia, które cieszyły się w Płocku dużym zainteresowaniem, wykonano w sumie ponad 11,4 tys. badań. "To potwierdza rosnącą świadomość społeczną jak istotne i ważne są regularne badania profilaktyczne oraz monitorowanie swojego stanu zdrowia" - ocenił płocki koncern.

Jak przypomniał PKN Orlen, w 2019 r. uruchomił on program "Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego", co było możliwe dzięki podpisaniu umów z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc na realizację programu zdrowotnego.

"Celem projektu, na który PKN Orlen w latach 2019-24 przeznaczy łącznie 10 mln zł, jest podjęcie wszelkich inicjatyw prozdrowotnych i zdrowotnych dotyczących chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych, wdrożenie programów edukacyjnych, które mają podnieść świadomość na temat czynników ryzyka związanych z zachorowaniem na nowotwory i choroby płuc. Także wszelkich innych działań i akcji, które mają uświadomić mieszkańcom konieczność wprowadzenia zmian w swoim stylu życia, co może znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory i inne choroby płuc" - zaznaczył płocki koncern. PKN Orlen zwrócił uwagę, że adresatami programu są zarówno sami mieszkańcy, jak i kadra medyczna z Płocka i okolic.

To właśnie w Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny spółki, największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych tego typu w Europie.

