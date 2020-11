Mazowieckie: Samorząd województwa przekazał 7,6 mln zł ze środków unijnych dla WSzZ w Płocku

Blisko 7,6 mln zł na zakup ponad 100 sztuk sprzętu oraz 10,2 tys. zestawów do pobierania wymazów otrzymał Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20.

Jak podał w piątek mazowiecki urząd marszałkowski, któremu podlega płocki WSzZ, placówka ta podpisała już 20 umów z kontrahentami, a z puli otrzymanych środków unijnych, w tym także na inwestycje remontowe i budowlane, zaangażowano do tej pory niemal 5,9 mln zł - w najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnych umów.

"Cały czas trwają zakupy sprzętu dla płockiego szpitala. Dzięki uruchomionemu przez samorząd województwa projektowi unijnemu, do placówki trafiają właśnie kolejne niezbędne urządzenia. W sumie to ponad 100 sztuk sprzętu i wyposażenia oraz 10,2 tys. zestawów transportowych do pobierania wymazów. Szpital prowadzi także prace remontowo-budowlane. Na ten cel placówka wydała już blisko 5,9 mln zł" - przekazał w komunikacie mazowiecki samorząd.

Mazowiecki urząd marszałkowski podkreślił, iż ostatnio płocki WSzZ, dzięki wsparciu samorządu regionu, zakupił m.in. 5 aparatów EKG, 37 urządzeń do ozonowania powietrza, 2 lampy czołowe diagnostyczne oraz 2 maszyny do szorowania podłóg, przy czym już wcześniej placówka nabyła videofiberoendoskop, aparat USG oraz pojemniki i stelaże na odpady zakaźne.

"Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie od samorządu województwa w postaci środków ochrony osobistej, jak również niezbędnego do walki z COVID-19 sprzętu i wyposażenia. Część zakupów finalizujemy sami. Nie jest to łatwe. Coraz częściej terminy dostaw wydłużają się, a pacjentów przybywa" - powiedział dyrektor płockiego WSzZ Stanisław Kwiatkowski, cytowany w informacji mazowieckiego samorządu.

W komunikacie tym podano, że w przypadku płockiego WSzZ w trakcie realizacji są zamówienia dotyczące m.in. zakupu tomografu komputerowego, 2 komór laminarnych, stacji generatora tlenu medycznego, urządzeń do ozonowania powietrza, biometru optycznego, zestawu odczynników i testów do platformy molekularnej do diagnostyki genetycznej mikroorganizmów czy umywalkowych baterii bezdotykowych. Dodatkowo placówka planuje kupno m.in. wózków medycznych reanimacyjnych z wyposaże4niem, komór izolacyjnych do przewozu zakażonych pacjentów, kardiomonitorów oraz zestawów transportowych do pobierania wymazów.

Jak podkreślił mazowiecki samorząd, dzięki środkom unijnym doposaża on szpitale w regionie w niezbędny sprzęt, urządzenia i środki ochrony od początku pandemii koronawirusa. "W sumie do 70 placówek, w tym stacji pogotowia ratunkowego przekazanych zostało już ponad 17,3 mln sztuk środków ochrony osobistej i blisko 40 tys. sztuk sprzętu i wyposażenia. Wartość całego projektu to aż 255 mln zł, z czego zaangażowanych zostało już 240 mln zł" - wyliczył mazowiecki urząd marszałkowski.

"Znaleźliśmy się w punkcie, w którym każda sztuka sprzętu ratującego życie ludzkie, środki ochrony osobistej, wolne łóżka, a przede wszystkim personel medyczny są na wagę złota. Cały czas monitorujemy sytuację. Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalami i wojewodą mazowieckim. Reagujemy na potrzeby. Niestety, coraz częściej realizacja zamówień wydłuża się. A wirus ani na chwile się nie zatrzymuje" - powiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Jak przypomniał urząd marszałkowski, Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na zwalczanie pandemii koronawirusa i doposażanie placówek medycznych. Całkowita wartość projektu "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" to 255 mln zł, z czego 224,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20.

W ostatnim czasie WSzZ w Płocku zwiększył z 59 do 109 liczbę łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem, w tym liczbę łóżek intensywnej terapii z 6 do 11. Placówka współpracuje też przy organizacji szpitala tymczasowego na ok. 200 łóżek, który w tym mieście buduje PKN Orlen - szpital powstaje przy Centrum Badawczo-Rozwojowym płockiego koncernu. Trwa rekrutacja personelu do tej placówki. Szczegóły dostępne są pod adresem internetowym: szpital.rekrutacje.orlen.pl.

PKN Orlen przekazał niedawno, że uruchomienie i funkcjonowanie szpitala tymczasowego w Płocku będzie wymagało zatrudnienia personelu medycznego i wspierającego, w tym m.in. 52 lekarzy, 152 pielęgniarek i pielęgniarzy, 120 opiekunów medycznych, 34 ratowników medycznych, a także sekretarek i sekretarzy medycznych oraz kierowców. Na początku tego tygodnia koncern podał, iż podpisał porozumienie z płockim WSzZ w sprawie zatrudnienia personelu medycznego w tymczasowej placówce, gdzie leczeni będą chorzy na Covid-19.