Mazowieckie: Samorząd województwa przeznaczył ponad 12 mln zł na remonty i konserwację zabytków

Ponad 12 mln zł przeznaczył w tym roku na remonty i konserwację zabytków samorząd Mazowsza. Wsparcie to pozwoli na odnowienie 154 obiektów. Z beneficjentami projektu spotkał się w czwartek w Płocku marszałek Adam Struzik, wręczając im certyfikaty „Cenny zabytek Mazowsza”.

Jak przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, wśród zabytków, które otrzymają dofinansowanie, znalazło się 25 obiektów z powiatów płockiego oraz sierpeckiego i gostynińskiego, a łączna wartość dotacji wyniesie tam ponad 1,7 mln zł. "W tym roku na remonty i konserwacje mazowieckich zabytków samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 12 mln zł. W sumie uda się wyremontować aż 154 obiekty" - podkreślono w informacji.

Mazowiecki urząd marszałkowski wyjaśnił, że certyfikat "Cenny zabytek Mazowsza" przyznawany jest przez samorząd tego województwa, a wyróżnione nim zabytki to obiekty, które mają dla tego regionu wyjątkowe znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Zwrócono przy tym uwagę, że tegoroczny nabór do projektu "cieszył się rekordowo dużym zainteresowaniem" - do urzędu marszałkowskiego wpłynęło w sumie 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł.

"Te liczby potwierdzają, że wciąż jest wiele do zrobienia, ale też jest chęć do pracy i zaangażowanie właścicieli obiektów. Tylko w tym roku ponad 12 mln zł z budżetu Mazowsza trafi na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane w 154 zabytkowych obiektach. To jest nasze bezcenne dziedzictwo kulturowe, które jako Mazowszanie, jako ludzie szanujący kulturę, tradycję naszego regionu powinniśmy chronić, z myślą o potomnych" - powiedział marszałek Adam Struzik, cytowany w komunikacie mazowieckiego samorządu.

Jednym z obiektów, które w ramach projektu otrzymał certyfikat "Cenny zabytek Mazowsza" jest wybudowana w latach 1130-44 katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku, jedna z pięciu najstarszych w kraju i jedna z trzech, gdzie spoczywają dawni władcy Polski - w płockiej bazylice pochowani są Władysław I Herman i Bolesław III Krzywousty. Mazowiecki urząd marszałkowski podkreślił, iż dzięki wsparciu w katedrze w Płocku "uda się przeprowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia świątyni" - na odnowienie tam stalli kanonickich przekazano 70 tys. zł.

Z kolei 100 tys. zł otrzymała płocka Świątynia Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, gdzie łącznie z zabudowaniami klasztornymi zainstalowana zostanie sygnalizacja przeciwpożarowa. Wsparcie w wysokości 140 tys. zł przyznano też w związku planowanymi pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w gotyckiej XV-wiecznej kanonii, gdzie znajduje się siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Jak wyjaśnił mazowiecki urząd marszałkowski, środki z samorządowego budżetu województwa "można było pozyskać m.in. na wykonanie dokumentacji, na podstawie której będą przeprowadzane prace, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje różnych instalacji".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl