Mazowieckie: Statek flagowy Festiwalu Wisły zwodowany

Trzynastometrowa nasuta będzie od tego roku statkiem flagowym Festiwalu Wisły. W środę została zwodowana w Gassach (Mazowieckie). Za miesiąc dotrze do Torunia, by wziąć udział w piątym największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych.

Nasuta, czyli średniowieczny statek transportowy, ma trzynaście metrów długości i trzy szerokości. Od tego roku będzie jednostką flagową festiwalu, a we wtorek została po raz pierwszy zwodowana.

Jak informują organizatorzy festiwalu, prace wykończeniowe będą jeszcze trwały przez kilkanaście dni w Porcie Czerniakowskim w Warszawie, ale za miesiąc jednostka pojawi się w Toruniu podczas kolejnego Festiwalu Wisły, które łączy miłośników wiślanej turystyki.

Chrzest jednostki i oficjalne nadanie nazwy ma nastąpić drugiego dnia festiwalu - 14 sierpnia - w Toruniu.

"Wzorem dla zespołu doświadczonych szkutników i konsultantów naukowych było gotyckie malowidło z połowy XV wieku zdobiące ścianę kościoła Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Historycy uznają ten fresk za najdoskonalsze, bo w dużym stopniu realistyczne, średniowieczne przedstawienie statku rzecznego w skali Europy. Stąd odważny pomysł, by nasuta z toruńskiego malowidła ożyła i popłynęła Wisłą. Właśnie stało się to faktem" - poinformowali w środę organizatorzy Festiwalu Wisły.

Piąty Festiwal Wisły odbędzie się od 13 do 15 sierpnia. Wcześniej, bo jeszcze w lipcu, z Krakowa wyruszy flis św. Jakuba, którego uczestnicy dotrą w połowie sierpnia do Torunia i wezmą udział w festiwalowym zlocie. Flis dla wielu jest prawdziwym preludium wydarzenia. Szczegóły odnośnie do programu festiwalu mają być znane już wkrótce.

