Mazowieckie: Utrudniania na odcinku S8 między Rawą Mazowiecką a Jankami w wyniku transportu maszyny TBM

GDDKiA informuje, że na odcinku S8 między Rawą Mazowiecką a podwarszawskimi Jankami organizowany jest transport części maszyny TBM; zajmuje on całą szerokość jezdni w kierunku Warszawy. O godz. 5.30 ma dotrzeć do postoju w Jankach; do tego czasu zalecana jest podróż alternatywnymi trasami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała w piątek, że w nocy z piątku na sobotę kolumna transportująca maszynę TBM, która ma wydrążyć tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica (woj. podkarpackie) przekroczy granicę woj. łódzkiego i mazowieckiego. Około godz. 5.30 dotrze do węzła Janki w ciągu drogi ekspresowej S8, gdzie zaplanowano postój do soboty do godziny 22.

Tym razem na platformach znalazł się napęd główny i elementy obudowy maszyny TBM. Łącznie waga przewożonego ładunku wyniesie 499 ton. Tak jak poprzednio, konwój pojazdów porusza się z niewielką prędkością, zajmując całą szerokość jezdni. Dla kierowców oznacza to czasową konieczność poruszania się za konwojem i ograniczoną możliwość wyprzedzenia.

W dogodnych miejscach kolumna transportowa będzie się zatrzymywała, by rozładować spiętrzenie pojazdów. Utrudnienia mogą również pojawić się na węzłach autostradowych w momencie przejazdu transportu, gdy będzie chwilowo wstrzymany ruch na łącznicach włączeniowych węzła.

