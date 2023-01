Mazowieckie: W 2022 r. spadła liczba oddanych do użytku nowych mieszkań, podobnie może być w tym roku

W 2022 r. spadła liczba mieszkań oddanych do użytku w woj. mazowieckim. Największy spadek odnotowano w Płocku – o 26 proc., a wzrost o 43 proc. w Siedlcach. W najbliższych miesiącach można spodziewać dalszego uszczuplenia oferty mieszkaniowej – poinformował Urząd Statystyczny w Warszawie.

Jak przekazał PAP rzecznik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych, Marcin Kałuski w 2022 r. w woj. mazowieckim oddano do użytkowania 43 067 mieszkań, czyli o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Blisko 70 proc. z nich stanowiły lokale na sprzedaż lub wynajem, 30 proc. to mieszkania indywidulane. Średnia cena mieszkania w Mazowieckiem wynosiła w II kw. 2022 r. 6069 zł za metr kw. i w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. spadała o 31,6 proc.

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, sytuacja wyglądała różnie w poszczególnych większych miastach na prawach powiatu. Liczba nowych lokali mieszkalnych spadała np. o 26 proc. w Płocku, o 17 proc. w Warszawie i o 8 proc. w Radomiu. Odwrotnie było w Siedlcach, gdzie oddano do użytku o 43 proc. więcej mieszkań i w Ostrołęce - o 9 proc.

Zdaniem statystyków w 2023 roku można spodziewać się trendu spadkowego. "W najbliższych miesiącach w skali województwa należy się spodziewać dalszego uszczuplenia oferty mieszkaniowej - liczba lokali, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym była w 2022 r. o 14 proc. niższa niż na koniec 2021 r., zaś liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 28 proc." - zauważył Kałuski.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl