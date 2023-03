Mazowieckie: W Ciechanowie efekty oszczędzania energii większe niż ustawowe

W Ciechanowie w obiektach, gdzie wprowadzono racjonalizację zużycia prądu spadło ono o więcej niż wymagane ustawą poziomy – od 10 do nawet 69 proc. To efekt wdrażanych rozwiązań obniżających zużycie energii i zmniejszających negatywny wpływ wysokich cen prądu na budżet - podał Urząd Miasta.

Informując w piątek o wynikach prowadzonych działań w zakresie obniżenia zużycia energii, ciechanowski Urząd Miasta przypomniał, że do 31 marca samorządy są zobowiązane do przekazania danych w tym zakresie. Jak wspomniano w informacji, jeszcze w październiku 2022 r. weszła w życie ustawa, która nakazuje samorządom, by w swoich budynkach zmniejszyły zużycie energii o 10 proc.

"W Ciechanowie we wszystkich obiektach, gdzie wprowadzono racjonalizację zużycia prądu, spadło ono o więcej niż wymagane ustawą poziomy - od 10 do nawet 69 proc." - oznajmił w piątek Urząd Miasta. Podkreślił zarazem, że w mieście wdrożono już i wdrażane są kolejne rozwiązania, których celem jest obniżenie zużycia energii, aby zminimalizować negatywny wpływ wysokich cen prądu na budżet.

"Punktem odniesienia dla redukcji jest średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Dziś, 31 marca, należy złożyć pierwsze raporty z realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Ciechanów wypada w tym przypadku bardzo dobrze" - zaznaczył Urząd Miasta.

Jak podano w informacji, największe oszczędności wśród obiektów miejskich uzyskała tam mieszcząca się w Krzywej Hali Miejska Biblioteka Publiczna - tam właśnie zużycie prądu spadło o 69 proc. z kolei w budynkach Urzędu Miasta zmniejszyło się o 14,24 proc.

"Osiągnięto to dzięki wymianie źródeł światła na LED i racjonalnym używaniu sprzętów elektronicznych, jak drukarki, ładowarki do telefonów, czajniki i tp." - wyjaśnił Urząd Miasta. Wspomniał przy tym, że aby zmniejszyć zużycie prądu gaszono oświetlenie w pomieszczeniach i na korytarzach, w których nie przebywali pracownicy i interesanci, zmieniono jednocześnie godziny sprzątania pomieszczeń.

Urząd Miasta wyliczył ponadto, że np. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zużycie energii spadło o prawie 20 proc., w Centrum Usług Wspólnych o 12,5 proc., w Środowiskowym Domu Samopomocy o 10,4 proc., a w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej Studio o 10 proc. Jak przypomniano, zgodnie z ustawą, obowiązkiem ograniczenia zużycia energii nie są objęte szkoły czy przedszkola.

"Od stycznia 2023 r. ceny energii elektrycznej dla samorządów wzrosły o kilkaset procent. Ciechanów wprowadził w związku z tym szereg kolejnych rozwiązań, które mają na celu obniżenie obciążeń finansowych dla miasta" - podkreślił Urząd Miasta. Wśród podjętych działań wymienił m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, które w energię zasilają Halę Targową "Bloki" i dwie hale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W Ciechanowie, w ramach obniżania zużycia energii oraz opłat za prąd, jak przekazał Urząd Miasta, pojawiły się również reduktory mocy w szafach oświetlenia ulicznego, wymieniane są też sodowe lampy na oświetlenie typu LED, a czas oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych został ograniczony.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. która obowiązuje od października 2022 r., wymaga na kierowników Jednostek Sektora Finansów publicznych wdrożenia rozwiązań ograniczających o 10 proc. zużycia energii elektrycznej.

Jak informował wcześniej Urząd Regulacji Energetyki, "pierwsze sprawozdanie z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej za grudzień 2022 r., kierownicy zobowiązanych jednostek muszą złożyć Prezesowi URE do 31 marca 2023 r.", natomiast kolejny raport, za cały bieżący rok, należało będzie złożyć do 31 marca 2024 r.

