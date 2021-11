Mazowieckie: W Ciechanowie rekord wypożyczeń rowerów miejskich - ponad 30 tys. razy

W Ciechanowie, ramach systemu wypożyczalni rowerów miejskich, w tym roku skorzystano z nich ponad 30 tys. razy. To rekordowe prawie 40 proc. więcej niż w rok wcześniej - podał Urząd Miasta. Jak zaznaczono w informacji, na rowerach miejskich ciechanowianie i turyści spędzili ponad 11 tys. godzin.

Jak poinformował w środę ciechanowski samorząd, sezon rowerów miejskich, z których korzysta tam ponad 6,5 tys. mieszkańców, trwał w tym roku od kwietnia do końca października - najczęściej rowery wypożyczano w miesiącach letnich, od czerwca do sierpnia, przy czym średni czas wypożyczenia trwał 21 minut.

"W tym sezonie padł rekord popularności jednośladów - wypożyczono je 30 tys. 841 razy" - podkreślił Urząd Miasta Ciechanowa. Wyliczył zarazem, że "to prawie 40 proc. więcej niż w ubiegłym roku". Według danych samorządu "ciechanowianie i turyści spędzili ponad 11 tys. godzin na rowerach miejskich", mieszkańcy miasta i turyści najczęściej wypożyczali rowery w niedziele i poniedziałki.

Podsumowując ostatni sezon rowerów miejskich, Urząd Miasta Ciechanowa zapowiedział w środę, że w kolejnych dniach rowery będą systematycznie zabierane do przechowania na okres zimowy przez odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu firmę Nextbike Polska i w czasie przerwy jesienno-zimowej jednoślady przejdą m.in. przeglądy.

W informacji przypomniano, że rowery miejskie dla mieszkańców i turystów udostępniono w Ciechanowie w 2018 r., a w trakcie etapu pilotażowego, który trwał wówczas od sierpnia do października, w systemie zarejestrowało się blisko 1700 użytkowników, którzy dokonali łącznie 6 tys. 865 wypożyczeń. W roku 2019 r., po pilotażu, system wdrożono na stałe - został on wtedy rozbudowany do dziewięciu stacji, a w ciągu czterech miesięcy działania rowery wypożyczono ponad 24 tys. razy. Wtedy też - jak zaznaczył ciechanowski samorząd - zarejestrowało się najwięcej nowych użytkowników - ponad 2 tys.

W 2020 r. system samoobsługowego wypożyczania rowerów w Ciechanowie ruszył później, a powodem były obostrzenia w związku z trwającą pandemią COVID-19. Według ciechanowskiego Urzędu Miasta, mimo ograniczeń związanych z pandemią, rok temu zanotowano tam blisko 22,5 tys. wypożyczeń. Do systemu włączono też nową, 10. z kolei stację, tym razem w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i powiększono liczbę dostępnych rowerów do 96.

Jak podkreślił ciechanowski samorząd, funkcjonujący tam system rowerów miejskich umożliwia bezobsługowe wypożyczanie jednośladów przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia w sezonie, przy czym rowery pierwsze 20 minut usługi jest bezpłatne, a maksymalny czas wynajmu to 12 godzin. W sieci wypożyczalni dostępne są tam m.in. rowery wyposażone w foteliki do przewozu dzieci, a także rowery typu dziecięcego oraz tandemy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl