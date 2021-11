Mazowieckie: W Szczawinie Kościelnym za 6 mln zł powstanie ponadlokalne Centrum Kształcenia Zawodowego

Przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Szczawinie Kościelnym powstanie ponadlokalne Centrum Kształcenia Zawodowego ze stacją diagnostyki pojazdów i placem manewrowym. Wartość inwestycji to 6 mln zł. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 4 mln zł wsparcia.

Informując w piątek o przedsięwzięciu i podpisanej umowie na dofinansowanie, mazowiecki urząd marszałkowski, wyjaśnił m.in., iż projekt ten zakłada kompleksową modernizację bazy dydaktyczno-szkoleniowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Jak przekazano w komunikacie, utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego obejmie tam adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku internatu na centrum szkoleniowe.

"Podstawowym celem zadania jest wznowienie działalności stacji diagnostyki pojazdów, dlatego w ramach inwestycji wymienione zostaną instalacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne i centralnego ogrzewania. Inwestycja obejmuje także wymianę okien i drzwi, budowę ścian działowych, wykonanie podłóg, odnowienie elewacji oraz kompleksowe wyposażenie stacji w sprzęt i urządzenia techniczne. Wykonany zostanie także plac manewrowy do prowadzenia szkoleń z praktycznej nauki jazdy dla kandydatów kategorii C" - wyjaśnił mazowiecki urząd marszałkowski. Podał przy tym, iż całkowity koszt inwestycji to 6 mln zł, z czego 4 mln zł przekaże samorząd województwa.

Jak podkreślił marszałek Mazowsza Adam Struzik, tego rodzaju wsparcie to "przykład współpracy między samorządami, na której realnie zyskują mieszkańcy". "Nasz instrument wsparcia zadań ważnych pozwala realizować inwestycje, których wartość wynosi niejednokrotnie wiele milionów złotych. W miarę możliwości rozszerzamy nasze programy wsparcia i dofinansowujemy najpotrzebniejsze projekty, tak by mieszkańcy nie musieli czekać na efekty przez długie lata" - powiedział Struzik, cytowany w komunikacie mazowieckiego urzędu marszałkowskiego.

W informacji zaznaczono jednocześnie, iż samorząd Mazowsza, oprócz wsparcia na utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczawinie Kościelnym, przekaże też 249 tys. zł na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń tamtejszej szkoły podstawowej, gdzie powstanie kotłownia gazowa wraz z niezbędną instalacją, natomiast powiat gostyniński otrzyma 120 tys. zł, dzięki czemu starostwo zakupi samochód terenowy oraz agregat prądotwórczy, które będą mogły być wykorzystywane m.in. w przypadku nagłych zdarzeń i sytuacji kryzysowych, jak np. klęski żywiołowe.

