Mazowieckie: Wiadukt nad torami w Warce ma być gotowy jesienią

Nowym wiaduktem nad torami w Warce (Mazowieckie) kierowcy pojadą jesienią – poinformował w środę rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Budowa nowej przeprawy jest realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa Okęcie – Radom.

"Nowa przeprawa ma już gotową główną konstrukcję betonową. Na przyczółkach wykonawca układa płyty, na których wylewane będą warstwy nawierzchni drogowej. Budowane są drogi dojazdowe do wiaduktu oraz dwa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730" - przekazał rzecznik spółki PKP PLK.

Dzięki inwestycji zamiast przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Grójeckiej między stacją Warka a przystankiem Warka Miasto powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie drogowe. "Obiekt o szerokości 13 m będzie miał po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Przewidziano też ścieżkę dla pieszych i rowerzystów" - zaznaczył Jakubowski.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują prace w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa Okęcie - Radom.

W marcu br. spółka oddała do użytku nowy przystanek Warka Miasto w centrum miejscowości, między ul. Lotników i Nowakowskiego. Dwa jednokrawędziowe perony o długości 200 m dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony są oświetlone i wyposażone w wiaty i ławki. Czytelne oznakowanie i gabloty z informacjami ułatwiają podróże. Obok przystanku zamontowano stojaki rowerowe. Dojście na nowy przystanek zapewnione jest od strony miasta, a także schodami i windami z wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej 731.

To kolejny nowy przystanek wybudowany w ramach inwestycji PKP PLK na linii z Radomia do Warszawy, który zwiększył dostęp do kolei dla mieszkańców woj. mazowieckiego - zaznaczyła spółka.

