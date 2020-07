Mazowieckie: Wodociągi Płockie modernizują za ok. 9,5 mln zł system zaopatrzenia w wodę

Wodociągi Płockie podpisały we wtorek umowę na modernizację za ok. 9,5 mln zł stacji uzdatniania wody, która zaopatruje obecnie w wodę lewobrzeżną część Płocka, osiedla Góry i Ciechomice. Po rozbudowie będzie ona dostarczała także wodę dla sąsiedniego osiedla - Radziwie.

"Wodociągi Płockie podpisały umowę na modernizację stacji uzdatniania wody w Górach. Jest to kontrakt za blisko 9,5 mln zł" - poinformował we wtorkowym komunikacie Urząd Miasta Płocka. Jak podał, "zakres prac obejmuje budowę zbiornika na wodę surową i uzdatnioną oraz budowę budynku nowej stacji". Według Wodociągów Płockich, realizacja tych prac planowana jest do końca września 2021 r.

Urząd Miasta przypomniał, że stacja w Górach zaopatruje obecnie w wodę fragment lewobrzeżnego Płocka - osiedla Góry i Ciechomice. Zaznaczył jednocześnie, że po rozbudowie stacja zaopatrzyć będzie mogła również Radziwie, czyli płockie osiedle położone także na lewym brzegu Wisły.

Według płockiego Urzędu Miasta, "inwestycja jest elementem kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia miasta w wodę". "Wdrożenie w całości tego programu, realizacja którego została zaplanowana do 2026 r., zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim płocczanom" - podkreślono w komunikacie. Wyjaśniono przy tym, iż na razie Wodociągi Płockie podpisały umowę na modernizacje stacji w Górach z konsorcjum firm: Jarmar oraz Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne.

"Inwestycja ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta, osiedli Góry i Ciechomice. Jej celem jest bowiem zapewnienie niezawodnych dostaw wody - podawanych w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim do potrzeb ciśnieniem, dla intensywnie rozwijającej się na tym terenie zabudowy jednorodzinnej" - podkreśliły Wodociągi Płockie.

Spółka zwróciła uwagę, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zmodernizowana stacja w Górach "będzie stanowiła dodatkowe źródło dostaw bezpiecznej wody dla pozostałych obszarów Płocka".

Urząd Miasta Płocka zaznaczył, że Wodociągi Płockie otworzyły także przetarg na projekt i wykonanie studni głębinowej w Górach, w otworach czwartorzędowych. "Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę nieco ponad 355 tys. zł" - podano w informacji prasowej. Termin wykonania tego zamówienia, według Wodociągów Płockich, to koniec listopada 2021 r.