Mazowieckie: Wojewoda przekazał samorządom prawie 657,8 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych do tamtejszych samorządów. W sumie 351 jednostek z regionu otrzyma prawie 657,8 mln zł - poinformował w piątek urząd wojewódzki. Podkreślił, że pieniądze przekazywane są bez zbędnej biurokracji.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przypomniał, że środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast; wynoszą od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł, a łącznie w skali całego kraju to 6 mld zł, w tym 5 mld zł dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld zł dla powiatów ziemskich. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, a wsparcie jest bezzwrotne.

Jak podał Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wojewoda Konstanty Radziwiłł przekazał środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych do tamtejszych samorządów. "W sumie 351 jednostek otrzyma kwotę 657 mln 780 tys. 67 zł" - wyliczono w komunikacie. Wyjaśniono przy tym, że pieniądze są przyznawane w formie przelewów, na wniosek samorządów, "bez zbędnej biurokracji".

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Płocku wojewoda mazowiecki mówił, że środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych to "żywa gotówka, która zasila budżety jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji, wydatków majątkowych". Zwrócił uwagę, że wiele samorządów skarży się, iż przychody z PIT i CIT w związku z dwumiesięcznym "zamrożeniem gospodarki" spowodowanym epidemią koronawirusa, obniżyły się.

"Rząd zareagował praktycznie natychmiast, właśnie kierując te środki do jednostek samorządu terytorialnego po to, aby z jednej strony, i to jest bardzo ważne, wesprzeć możliwości inwestycyjne czy utrzymanie planów inwestycyjnych, a z drugiej zasilić tymi środkami różnego rodzaju wykonawców inwestycji samorządowych, najczęściej lokalnych" - oświadczył wojewoda mazowiecki.

Radziwiłł wyjaśnił, że przekazane już samorządom w regionie prawie 657,8 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych to transza tych środków z pierwszej puli, która w skali całej Polski wynosi 6 mld zł. Podkreślił, że w ramach tej samej regulacji powstała druga pula, także w wysokości 6 mld zł w skali kraju i w tym zakresie samorządy mogą wnioskować o środki na inwestycje nie mniejsze niż 400 tys. zł - w tym przypadku wnioski oceni specjalna komisja powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Wojewoda mazowiecki wyliczył m.in., że w ramach obecnej transzy środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych region płocki otrzymał ponad 70,3 mln zł, w tym miasto Płock - ponad 15,8 mln zł. "Mam nadzieję, że te środki zostaną zauważone, zostaną wydane dobrze przez samorząd, ale jednocześnie, że partnerami samorządu w podejmowaniu różnych decyzji inwestycyjnych w tym zakresie będą lokalne firmy, co oznacza kolejna kaskadę korzyści, to znaczy - te firmy nie upadną, a pracownicy nie stracą pracy" - podkreślił Radziwiłł. Ocenił, iż ma to ogromne znaczenie w sytuacji, gdy podmioty gospodarcze zmagają się skutkami ekonomicznymi epidemii koronawirusa.