Mazowieckie: Z okazji Bożego Narodzenia świąteczne paczki od PKN Orlen dla seniorów z Płocka

PKN Orlen po raz drugi organizuje akcję "Świąteczna Paczka dla Płockich Seniorów". Jak informuje koncern, wigilijne i bożonarodzeniowe potrawy trafią tym razem do 3 800 osób. W Płocku znajduje się główny zakład rafineryjno-petrochemiczny PKN Orlen, największy taki kompleks w Polsce.

"PKN Orlen już po raz drugi organizuje akcję +Świąteczna Paczka dla Płockich Seniorów+. W tym roku wigilijne i bożonarodzeniowe potrawy trafią do 3 800 potrzebujących" - przekazał w środę koncern.

Według PKN Orlen, w świątecznej paczce każdy senior otrzyma tradycyjny opłatek, barszcz czerwony z pasztecikami, smażoną rybę, pierogi z kapustą i grzybami, wigilijną kapustę, rybę po grecku, karkówkę w sosie, sałatkę jarzynową, śledzia w oleju lub śmietanie, makowiec oraz sernik. "Posiłki będą sporządzone ze świeżych produktów, szczelnie zapakowane i oznaczone datą przydatności do spożycia. PKN Orlen nabędzie je od dziesięciu płockich firm gastronomicznych" - zapowiedział koncern.

"Zaangażowanie społeczne to jeden z priorytetów naszej aktywności dobroczynnej. W szczególny sposób czujemy się odpowiedzialni za nasze najbliższe otoczenie, dlatego podejmujemy inicjatywy, które wspierają mieszkańców Płocka i okolic" - powiedziała Wioletta Kulpa, kierownik ds. sponsoringu społecznego PKN Orlen, cytowana w komunikacie spółki.

Kulpa oceniła przy tym, że pierwsza edycja świątecznych paczek od PKN Orlen dla seniorów z Płocka, która odbyła się w 2020 r., "pokazała, jak bardzo potrzebna jest taka pomoc, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii".

"Przygotowanie i dostarczenie pod wskazane adresy kilku tysiącom osób świątecznych paczek pozwoliło im pozostać bezpiecznie w domu i w ten sposób poczuć atmosferę Bożego Narodzenia. Dlatego także w tym roku postanowiliśmy kontynuować tę akcję i zadbać o naszych seniorów" - podkreśliła kierownik ds. sponsoringu społecznego PKN Orlen.

Koncern zapowiedział, iż w tym roku świąteczne paczki będą rozwożone 23 grudnia w godz. od 8 do 18 oraz w Wigilię do godz. 14 "tak, aby seniorzy otrzymali świeże potrawy akurat na święta", przy czym termin dostawy będzie uzgadniany podczas telefonicznej rejestracji.

Jak wyjaśniono w informacji, akcja "Świąteczna Paczka dla Płockich Seniorów" kierowana jest do osób powyżej 75. roku życia mieszkających w Płocku. Aby otrzymać paczkę należy od 6 do 12 grudnia dokonać telefonicznego zgłoszenia, a może to zrobić sam senior lub w jego imieniu osoba z najbliższej rodziny albo opiekun.

Udział w akcji jest bezpłatny - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.swiatecznapaczkadlaseniorow.pl.

W 2020 r. PKN Orlen informował, że podczas akcji "Świąteczna Paczka dla Płockich Seniorów" rozdano ich 3655 - ze względu na liczbę zgłoszeń, pulę paczek z wigilijnymi i świątecznymi potrawami zwiększono ostatecznie o 255 zestawów, a w ich przygotowaniu wzięło wtedy udział 15 lokalnych firm gastronomicznych.

