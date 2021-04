mBank: Liczba spraw sądowych ws. kredytów frankowych wzrosła do niemal 9 tys.

Liczba indywidualnych spraw sądowych przeciw mBankowi dotycząca kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, poza pozwem zbiorowym, wzrosła na koniec pierwszego kwartału tego roku do 8 tys. 981 - poinformował mBank w raporcie kwartalnym.

Jak dodał bank, na koniec roku 2020 takich postępowań było 7 tys. 508. Wartość roszczeń wzrosła na koniec marca tego roku do 1 mld 867,8 mln zł z 1 mld 454,2 mln zł na koniec roku 2020.

"Poza pozwem zbiorowym toczą się również indywidualne sprawy sądowe przeciwko bankowi wytoczone przez klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF. Na dzień 31 marca 2021 roku toczyło się 8 981 indywidualnych postępowań sądowych (31 grudnia 2020 roku: 7 508 postępowań) zostało wszczętych przeciwko Bankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytów CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 1 867,5 mln zł (31 grudnia 2020 roku: 1 454,2 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Wskazano, że wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym we frankach na dzień 31 marca 2021 r. wyniosła 11,8 mld zł (czyli 2,8 mld franków), w porównaniu do 12,3 mld zł (tj. 2,9 mld franków) na koniec 2020 roku. Ponadto wartość portfela pożyczek udzielonych we frankach, które zostały już spłacone na dzień 31 marca 2021 roku wyniosła 6,9 mld zł (31 grudnia 2020 roku było to 6,8 mld zł).

Jak poinformowano w raporcie na dzień 31 marca 2021 roku bank przyjmuje prawdopodobieństwo przegrania sprawy w sądzie na poziomie 50 proc. "Poziom ten wynika z własnych obserwacji oraz oceny zewnętrznej opinii prawnej" - dodano.

mBank podał też, że na dzień publikacji raportu nie podjął decyzji o zaproponowaniu klientom porozumień według propozycji przewodniczącego KNF ani nie podjął żadnych kroków w celu uzyskania jakichkolwiek zgód korporacyjnych w tej sprawie. "Będzie to przedmiotem dalszej analizy i dyskusji z organami nadzoru" - dodano.

