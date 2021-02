mBank ma 7,5 tys. pozwów w związku z kredytami we frankach

mBank ma spory kłopot z kredytami udzielonymi we frankach szwajcarskich. Na 31 grudnia 2020 r. toczyło się 7 508 indywidualnych postępowań wszczętych przeciwko bankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytów we frankach, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 1,45 mld zł. Bank spodziewa się kolejnych spraw.







Pogorszenie prognoz

Pierwsze wyroki zapadły

Dla celów wyliczenia rezerw mBank zakłada, że około 18 proc. kredytobiorców walutowych (posiadających zarówno aktywne, jak i spłacone kredyty) złożyło lub złoży pozew przeciwko bankowi.Bank zauważa, że w pierwszej kolejności z roszczeniami występowali klienci o wyższych kwotach kredytu (18 proc. klientów stanowi 24 proc. całego portfela kredytów we frankach), a zatem średnie saldo w populacji pozywających będzie się z czasem zmniejszało.Założenie to, ze względu na znaczną niepewność prawną dotyczącą spraw związanych z frankami, jak również inne czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na preferencje klientów co do składania pozwów, jest wysoce subiektywne i może podlegać korekcie w przyszłości.W porównaniu do założeń na koniec poprzedniego roku, w 2020 roku bank zwiększył zakładaną liczbę spraw sądowych o 74,0 proc.. Gdyby dodatkowy 1 proc, kredytobiorców (zarówno posiadających aktywny kredyt w frankach, jak i kredytobiorców, którzy już spłacili kredyt we frankach) wystąpił z pozwem przeciwko bankowi, to kwota rezerwy wzrosłaby o około 61 mln zł (przy pozostałych istotnych założeniach niezmienionych) w porównaniu do kwoty na dzień 31 grudnia 2020 roku.Prawdopodobieństwo przegranej obliczono między innymi na podstawie historii pozytywnych i negatywnych prawomocnych wyroków dotyczących banku.Na dzień 31 grudnia 2020 roku mBank otrzymał 173 prawomocne orzeczenia w sprawach indywidualnych (31 grudnia 2019 roku było to 80 prawomocnych orzeczeń), z tego 70 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 103 rozstrzygnięcia były niekorzystne (31 grudnia 2019 roku były 22 rozstrzygnięcia niekorzystne).Jednocześnie 193 postępowania przed sądami drugiej instancji pozostały zawieszone z uwagi na zagadnienia prawne skierowane do Sądu Najwyższego i TSUE.Od niekorzystnych dla banku prawomocnych wyrokówbank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. Niekorzystne wyroki zostały wydane w oparciu o te same sytuacje faktyczne, które skutkowały odmiennymi orzeczeniami.Około 50 proc. niekorzystnych wyroków doprowadziło do unieważnienia umowy kredytowej, pozostałe do konwersji umowy na złotówki plus Libor/Wibor.mBank posiada 5,67 mln klientów indywidualnych i 28,4 tys. klientów korporacyjnych.mBank jest kontrolowany przez niemiecką grupę Commerzbank, posiadającą 69,28 proc. jego akcji.