mBank na razie nie planuje oprocentowania depozytów

Na razie nie planujemy podwyżek w obszarze depozytów. Będziemy obserwować zachowania klientów oraz banków konkurencyjnych i podejmować stosowne działania – napisał mBank w odpowiedzi na pytania o zmianę oprocentowania kredytów i depozytów.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Główna stopa banku centralnego, referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc. Zmiana oprocentowania w banku centralnym weszła w życie od czwartku, 7 października.



- Na kredyty hipoteczne zmiana stóp nie ma bezpośredniego przełożenia. Konstrukcja oprocentowania opiera się na stawce bazowej WIBOR. Dopiero zmiana WIBOR, którego wartość badamy w terminach określonych w umowach może powodować zmianę rat kredytowych - napisano w odpowiedzi mBanku na pytanie PAP o zmianę oprocentowania kredytów i depozytów.



Bank wyjaśnił także, podwyżka stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wzrost rat i oprocentowania większości kredytów niezabezpieczonych.



- Dotyczy to tych klientów, których oprocentowanie nominalne było wyższe niż odsetki maksymalne. W ich przypadku rata i oprocentowanie kredytu wzrosło od 7 października. W swoim portfelu mamy również kredyty ze zmienną marżą, która zmienia się wraz ze zmianą wysokości odsetek maksymalnych. Dla tych klientów rata kredytu i oprocentowanie zmieni się w terminie określonym w umowie - napisano w odpowiedzi mBanku.



Za to na razie nie będzie zmian w oprocentowaniu depozytów.



- W obszarze depozytów, na razie nie planujemy podwyżek. Będziemy obserwować zachowania klientów oraz banków konkurencyjnych i podejmować stosowne działania - podał mBank.

